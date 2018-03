Múltiples roles: mujer, madre y trabajadora

Lee también

La mujer no asume un solo rol y por eso las mujeres actuales son consideradas totalmente multifuncionales, según lo indica la psicóloga, Rebecca Fernández Taylor. “Es decir que cumplen los roles de mujer, madres, esposas, trabajadoras. Asimismo, se desempeñan como jefas del hogar y son las proveedoras de su familia con el fruto de su propio trabajo”, asegura la experta.Científicamente está comprobado que a una mujer se le facilita más jugar varios roles de una manera más eficiente porque ella usa más su cerebro para almacenar y razonar la información, a diferencia de los hombres que solo utilizan la mitad, tal como lo explica la psicóloga. Agrega que las mujeres tienen además menos accidentes, al tener un mejor sentido de la orientación, más reflejos y más velocidad para procesar información, de igual forma son más creativas, receptivas y más empáticas y solidarias que los hombres.Sin embargo, para Fernández Taylor hay tendencias opuestas en el desempeño de los roles de madre y trabajadora, porque hay una parte de mujeres que deciden reducir o dejar el trabajo para dedicarse completamente a la casa y a los hijos, renunciando a puestos directivos y otra parte prefiere retrasar o descartar la idea de formar una familia para dedicarse totalmente a su carrera profesional.La psicóloga comparte que también hay estudios que revelan que los hombres con hijos tienen mayores posibilidades de ser contratados y tener mayor retribución que los hombres solteros o sin hijos, mientras que para las mujeres la llegada de un hijo no solo detiene o retrasa la carrera, sino que causa una pérdida significativa en sus ingresos. Además se observa que la mayor parte de mujeres que ocupa posiciones directivas no tiene hijos, con lo que podría demostrarse que hoy en día la familia y el trabajo no son conciliables o compatibles.Ciertamente, la mujer actual tiene muchos desafíos por delante, pero posee la capacidad suficiente para vencerlos. Por eso, pese a la incompatibilidad que puede haber entre el rol de madre y trabajadora, hay maneras prácticas de lograr el equilibrio y poder conjugar la vida laboral con la vida familiar.Fernández Taylor propone algunos consejos para lograr cumplir con todos los roles que se tiene como mujer (especialmente como madre y trabajadora) y no volverse loca en el intento. Presta atención para que puedas ponerlos en práctica.1. Estar mentalizada que el desempeñar diferentes roles requerirá de una fuerte capacidad de adaptación y de uso de motivación intrínseca (de adentro), para mantenerse firme y con fuerzas.2. Diferenciar y priorizar la calidad de tiempo en la familia, en lugar de la cantidad.3. Evitar sentir culpa al tener que dejar a tus hijos por irte a trabajar.4. Ser muy productiva y enfocada durante todo el horario laboral.5. Hacer ejercicio y comer saludable para reducir los niveles de estrés.