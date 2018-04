Niños con padres separados: cómo actuar para facilitarles la situación

1

Explicar a los niños la situación que atraviesan sus progenitores y ser transparentes con el proceso de separación. Conviene dialogar con los niños sobre el tema para aclarar dudas y evitar malos entendidos sobre el proceso de ruptura de convivencia de sus padres. En estos casos, conocer es mejor que imaginar. Conviene que la información que se transmita sea acorde a la edad del niño, sencilla, sin juicios de valor contra nadie y dejar al margen los problemas de adultos. Hay que ser responsables al hablar.



Evitar utilizar a los hijos como munición para dañar a la pareja. Los niños pueden verse obligados a elegir entre uno de los dos progenitores, lo que les puede generar ansiedad, estrés o agresividad, por lo que conviene facilitarles lo más posible la situación.



Huir de sobrecargar desde el punto de vista afectivo o emocional a los hijos. Conviene evitar el error de implicarles en discusiones, toma de decisiones o tratarles como si fueran adultos que pueden mediar en la situación entre sus progenitores. De esta manera, se previene la inestabilidad emocional en los pequeños.



Es importante buscar tiempo para estar con los niños y disfrutar con ellos de actividades de ocio, aunque la situación no sea la óptima.



Facilitar a los hijos la relación con los abuelos y el resto de la familia de ambas partes de la pareja.



Mantener la rutina del niño en cuanto a cuestiones como horarios, actividades de ocio o con respecto al contacto con los amigos. Nada personal debe cambiar.



Evitar ceder a posibles chantajes por parte de los hijos para sacar ventajas o provecho de la ruptura de la convivencia entre sus padres.



Considerar y confiar en la resiliencia de los niños o su capacidad de amoldarse y superar los reveses de la vida. Son muy adaptables, sobre todo si los adultos también lo son. Hay que tener en cuenta que no todos los niños viven de manera traumática la separación de sus progenitores, como puede ser el caso de hijos mayores que entienden las ventajas de terminar con una mala convivencia entre los padres.

¿Cómo gestionar la llegada de una nueva pareja de los progenitores separados?

La transparencia es fundamental en el caso de que una de las partes de la pareja rehaga su vida con otra persona. En este sentido, la pediatra, Carmen Martínez, cree que “conviene informar a los niños, con un lenguaje adaptado a su edad, sobre la persona que va a estar presente en la vida del padre o de la madre y dejar claro que nunca ocupará el lugar del otro progenitor.



No obstante, es aconsejable esperar a recuperar la estabilidad en la vida cotidiana de los hijos antes de introducir un cambio tan importante como la convivencia con una nueva persona”. Otra recomendación, de Alberto Segura, psiquiatra del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid, frente a la llegada de una nueva pareja a la vida de los progenitores separados, “es que sea algo progresivo.



No hay que olvidar que los niños deben tener el permiso para tener sus propios sentimientos y pensamientos, aunque no conviene que decidan sobre las parejas de sus padres.



Es aconsejable hacerles entender que no son responsables de la situación de divorcio, ya que es una cuestión de pareja de la que no son culpables, ni sobre la que influyan con sus pensamientos, sentimientos o conductas.



El doctor Segura añade que “hay que tener en cuenta que el hecho de tener padres divorciados es cada vez más habitual en las familias, por lo que los niños tienen más compañeros, amigos o primos con progenitores separados, con los que se identifican, así que no se sienten únicos”.

