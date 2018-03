“No hay manera de que te quiten la libertad”

Lee también

El 49.6 % de la población mundial corresponde a las mujeres. A pesar de representar prácticamente a la mitad del mundo, su lucha por la igualdad continúa. La psicóloga Dina Smesch, quien acentúa su voz en diversos medios de comunicación, comparte hoy algunos consejos para las mujeres.(Suspira) Creo que El Salvador es uno de los lugares más interesantes que existen para ser mujer. Creo que somos los pilares de lo que nos quejamos muchas veces las mujeres. Por ejemplo, del machismo; y eso nos da la enorme potestad de cambiar las cosas de las que nos quejamos. Creo que El Salvador es un lugar donde hay mucho por hacer, pero tenemos un papel más protagónico del que nos gusta adjudicarnos.Creo que dudamos mucho de nuestra capacidad de resolver cosas y de salir adelante. Asimismo, de nuestra capacidad de poder de nosotras mismas, pues usualmente se la estamos delegando –en la mayoría de los casos– al sexo opuesto o a alguien de autoridad. Creo que dudamos mucho, pues, aunque los factores externos nos digan que somos capaces, nos cuesta creérnosla. Creo que la mujer salvadoreña en promedio tiene un serio problema para mantener una autoestima sana.Fíjate que creo que todo el tema de la discriminación y el machismo sí existe, pero también afecta muchísimo más la percepción que tenemos de ello sobre nuestra autoestima. Si mi entorno me vende la idea de que soy víctima de esas situaciones, mi autoestima se viene abajo. Si te creés víctima, llegás a pensar que no tenés ningún control sobre lo que está pasando; es decir, pensás que solo tenés que dedicarte a soportar porque las cosas así están configuradas y eso, poco a poco, te va anulando.Lo principal es que nos dejemos de creer víctimas cuando no lo somos. Si uno decide estar y pertenecer a una situación, no sos una víctima. Una víctima es una persona que no tiene las opciones de decidir. Desde el momento en que dejás el rol de víctima empezás a darte cuenta de las cosas de las que tenés control. Entonces, yo creo que ninguna mujer es víctima de la sociedad en la que vive, mucho menos de la sociedad salvadoreña.Yo creo que el primer punto es entender que no hay manera de que te quiten esa libertad. Muchas veces se renuncia a ella. Por ejemplo, una mujer que está en una posición bastante difícil con su pareja decide renunciar a su libertad porque no tiene recursos suficientes para sacar adelante a sus hijos. Yo creo que desde el momento en que tú sabes que esta es una decisión, lo que se tiene que hacer es encontrar una fuente de ingresos. Es decir, en lugar de estarte repitiendo tu carencia de control sobre ciertas cosas, es necesario pensar sobre las cosas de las que sí tenés control. En una mujer la sensación de poder en ella misma realmente es capaz de llevarla muy lejos.Yo creo que lo mismo que deberíamos celebrar todo el año. Ser mujer es algo que nos pone en una situación de ventaja que no nos gusta aceptar. Somos personas que tenemos muchísimo control aun sobre las cosas que a diario nos quejamos, que una vez que tenemos el control hacemos maravillas. Realmente creo que no somos ni más ni menos que los hombres; creo que somos diferentes y creo que en esa diferencia radica mucho el enriquecimiento que podemos tener como sociedad. La mujer salvadoreña es terriblemente ingeniosa a punta de necesidad. Sé que muchas mujeres salvadoreñas tienen necesidades terribles, pero nunca se debe dudar de la capacidad que cada una tiene.