No subestimes el poder de caminar

Si no tienes la resistencia para correr, comienza por caminar rápidamente o trotar a tu propio ritmo, no te desesperes, poco a poco mejorarás tu condición física. Esta actividad está a la mano de la mayoría de las personas, no requiere pagar una cuota en un gimnasio o un entrenador.

“Una vez que empieza a moverse con una actividad tan simple como caminar, el cuerpo liberará sustancias químicas que le harán sentir bien, como la serotonina y la dopamina, lo que le dará un impulso emocional que podría ayudarle a ser aún más activo”, asegura Ana Cristina Gutiérrez, nutricionista costarricense.

“Una vez que empieza a moverse con una actividad tan simple como caminar, el cuerpo liberará sustancias químicas que le harán sentir bien, como la serotonina y la dopamina, lo que le dará un impulso emocional que podría ayudarle a ser aún más activo”.

Ana Cristina Gutiérrez, nutricionista costarricense

Caminar es divertido y es un ejercicio de naturaleza cardiovascular. Una vez que hayas iniciado busca opciones de senderismo para principiantes que te permitirán agregar un poco de emoción a las caminatas. Hay muchos grupos organizados que realizan este tipo de actividades.

¿Cómo lograr la meta de 10,000 pasos?

La especialista asegura que puedes comenzar con mil pasos al día. Para ello cambia hábitos simples como estacionarte más lejos de la tienda, bajar del bus una parada antes, subir por las escaleras o caminar rápidamente 5 minutos en el almuerzo son opciones que te ayudarán a acumular esta cantidad.

Cuando hayas logrado los primeros mil pasos, coloca una nueva meta. Para alcanzar esta cantidad necesitarás, además de lo que ya estabas haciendo, una caminata de 20 minutos en tu tiempo de almuerzo; y haz un esfuerzo consciente de levantarte del escritorio varias veces al día.

Para lograr 10,000 pasos usa las escaleras como ejercicio al subirlas de 5 a 6 veces al día y camina 5 kilómetros, esto puede ser dar una caminata de 40 minutos o dos caminatas de 20 minutos en los recesos. Esta es una cantidad considerable de pasos ya que cualquier cosa menor de 5,000 pasos significa que estás bastante inactivo. Según las pautas de The American College of Sports Medicine (ACSM), menos de 5,000 pasos al día es sedentarismo. Lograr 10,000 pasos al día te ayudará a sentir que realmente estás haciendo ejercicio.

10,000

Para lograr 10,000 pasos al día usa las

escaleras como ejercicio al subirlas de a 5 a 6 veces al día.También puedes caminar 5 kilómetros. Organízala en una caminata de 40 minutos o dos caminatas de 20 minutos durante tus recesos.