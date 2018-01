Novios eternos: qué hacer cuando la relación no avanza

Es un tema que tiene muchas aristas porque no todas las circunstancias son iguales ni todas las razones son las mismas. Por eso es fundamental tener en claro cómo es tu situación dentro de la pareja, para no caer en un mar de dudas. Si en la relación nunca hablas de una vida a futuro juntos, es muy difícil saber lo que realmente piensa el otro. A veces, por miedo a perder el presente, se evita hablar de lo que proyectas, abriendo el juego a las interpretaciones personales de cada uno, que no siempre coinciden con las del otro.

No es lo mismo que el otro diga que no está listo para una convivencia, o que no cree en el matrimonio, o que no lo proyecta contigo, a que nunca dé una respuesta, porque de este modo tu capacidad de decisión siempre se ve limitada a la ilusión de esperar a que te sorprenda con lo que quieres escuchar. Cuando esperas que el otro te invite a dar el siguiente paso, corres el riesgo de que nunca suceda; esta es la importancia de la comunicación dentro de una pareja. Siempre trata de dialogar sobre lo que deseas. No solo el eje pasa por convivir o casarse, sino por poder construir dentro de la relación lo que los haga sentir plenos a los dos. Como se suele decir, la vida da mil opciones. Debes tratar de no ir siempre por la que nos parece la más adecuada, sino por la que nos haga felices.

Atarse a expectativas

Confiarse o atarse a una expectativa es lo que muchas veces puede hacerte chocar con la realidad. Si esto no está claro, es muy difícil poder trascender cualquier etapa como pareja, porque no es cuestión de tachar casilleros, sino de poder estar a gusto con las decisiones que tomen juntos.

No tener miedo a sacrificar la relación por decir lo que esperamos de ella

Si hablar de un futuro juntos puede poner en jaque lo que construimos hasta ahora, la respuesta ya está implícita en el planteo, porque ninguna relación puede evolucionar si ambos no incentivan la posibilidad de expresarse libremente.

Buscar puntos intermedios

La necesidad de pasar a una nueva etapa no tiene que ser algo blanco o negro; no se trata de que uno se acomode a lo que quiera el otro, sino que juntos puedan resolver y construir una respuesta que incluya y considere la manera de pensar de los dos.

Los pasos en pareja se dan de a dos

Nadie puede obligar al otro a que pase a una etapa a la que no quiere pasar. Cuando no coincidimos con lo que queremos de la relación, es importante saberlo de antemano para no embarcarse en situaciones que nos conduzcan un a final anunciado.

Tomar decisiones

Cuando una situación ya te agotó y el otro se niega a registrarla, siempre puedes elegir si quieres seguir sosteniéndola o no. No debes poner todo el foco siempre en la otra persona, porque ambos son responsables de llegar a ese extremo.