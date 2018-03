¿Obligas a tus hijos a dar besos y abrazos?

Lee también

Existe un gran debate respecto a si es correcto o no obligar a tus hijos a dar afecto por medio de besos y abrazos a las demás personas.En países latinoamericanos como el nuestro esta es una acción muy común. Frases como “dale un beso a tu tía” o “debes darle un abrazo a tu primo” son protagonistas en reuniones familiares.Pero, aunque parezca muy normal, los especialistas piensan lo contrario.La psiquíatra Margarita Mendoza Burgos explicó que “eso se ha acostumbrado siempre; sin embargo, no debería hacerse, y menos obligándolos”.Agregó: “En todo caso, serán los hijos quienes irán aprendiendo con nuestro ejemplo y aprenderán a ir discerniendo a quién sí se le mostrará ese tipo de afecto y a quién no”.La revista virtual Padres e Hijos de México señala que el afecto forzado tiene como desventaja enseñar a los niños a engañar sobre sus sentimientos, a manipular a los demás y a perder el cariño.Burgos señala que, como consecuencia de esto, “los niños no aprenden a cuidarse, dado que consideran que todo el mundo es bueno, aunque se aprovechen de ellos y los engañen”.Asimismo, la psiquiatra comentó que podría ser posible que, debido a esto, el menor este más vulnerable a los abusos sexuales. “Siempre es importante decirles a los hijos que si alguien les desagrada, no se manifiesten con ese tipo de demostraciones con las personas”, expresó Burgos.Según especialistas, es importante que los menores comprendan que ellos tienen control sobre sus cuerpos y, por ende, mostrar lo contrario puede tener efectos adversos.Además, si le impones a tu hijo el acto de abrazar y dar besos a los demás, evocas un sentimiento de inseguridad, es decir que le dices indirectamente que su cuerpo no es suyo y es propiedad de otras personas.Por ello, el sitio Padres e Hijos aconseja que lo indicado es que los padres eduquen a sus hijos haciéndoles notar que siempre deben saludar, pero que si no se sienten seguros o cómodos al dar un beso, es suficiente un saludo de “buenos días o buenas tardes”.Con esto no se trata de perder los valores, al contrario, esto formará la autoestima y su seguridad, pues, al momento de llegar a su adolescencia, ellos comprenderán el verdadero cariño o amor que quieren tener en sus vidas.A su vez, será necesario que tus hijos aprendan que tener contacto físico por medio de un beso o un abrazo no es la única forma de mostrar afecto. Muchas veces una sonrisa o un saludo con las manos puede hacer sentir bien a la persona que está intentado interactuar con ellos.Recuerda que la libertad que les brindes a tus hijos será parte del carácter y autoestima del futuro. Incluso, algunos países desarrollados se han dado a la tarea de educar a su población de esta manera.Según informó elmundo.es, CAPS Hauraki, una asociación de Nueva Zelanda que lucha por la prevención del abuso infantil a través del apoyo a las familias, compartió una campaña en su perfil de Facebook con la imagen de una niña junto a este mensaje: “Tengo cinco años. Mi cuerpo es mi cuerpo. No me obligues a besar o abrazar. Estoy aprendiendo sobre el consentimiento y tu apoyo en esto me ayudará a mantener la seguridad el resto de mi vida”.