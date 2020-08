Padres efectivos en el manejo de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una patología que afecta especialmente a niños en edad escolar y es causado por problemas en el sistema nervioso central que interfieren con la recepción, procesamiento o comunicación de la información. Entre sus características más comunes se encuentra la dificultad para hacer a un lado las distracciones, seguir un tema e inhibir impulsos. Los niños no logran enfocar su atención o controlar su cuerpo y raramente rinden en el colegio de acuerdo a su verdadero potencial.

El impacto que tiene el TDAH en los padres y en las familias es enorme, ya que en muchas ocasiones no saben que sus hijos padecen de este trastorno y si lo saben, no tienen claro cómo lidiar con las diversas situaciones que se presentan en su entorno, en el escolar o en las relaciones interpersonales, lo que puede provocarles confusión y estrés. "Los padres tienen mucha preocupación, ansiedad, frustración, enojo, sentimientos de culpa e incompetencia, porque no saben cómo manejar a sus hijos. Hay también aislamiento social, depresión, conflictos familiares y problemas crecientes en el empleo", aseguró el neurólogo William Arias Sifontes, fundador del Instituto de Neurociencias de El Salvador.

De acuerdo al especialista y tomando en cuenta todos estos escenarios, es importante que los padres de familia busquen un tratamiento integral que les permita utilizar las herramientas más adecuadas y que mejor se adapten a la historia médica y personal del niño. Dicho tratamiento deberá incluir la intervención médica, psicológica, educativa y familiar pertinente que les permita manejar las conductas de sus hijos, conocer los programas educacionales apropiados y tener un acertado asesoramiento familiar e individual cuando así lo requieran.

Existen maneras "poco saludables" de manejar el TDAH en casa, ya que estas pueden abonar más a la situación de estrés de los padres y de los niños que la padecen. Una de ellas consiste en ignorar el problema o pensar que no existe y que el niño va a mejorar. Lastimosamente, esto puede provocar que a medida el niño vaya creciendo y llegue a la edad escolar, donde requiere de mayor control o atención, la situación empeore. "Otro punto importante es pensar que la medicación solucionará todos los problemas o exagerar al asegurar que como el niño es inquieto lo vamos a meter en todas las actividades físicas posibles. Esto es un error, ya que lo que hará es que terminará más cansado o desconcentrándose aún más", expresó el doctor.

En este sentido, los padres de familia deben buscar maneras saludables para tratar el TDAH en casa, especialmente en estos momentos donde los niños pasan la mayor parte del tiempo junto a la familia y no cuentan con el espacio escolar que les permita enfocarse en actividades escolares, recreativas y deportivas. De acuerdo al doctor Arias Sifontes, para ser un padre efectivo es necesario convertirse en el mejor defensor de su hijo, informarse sobre el TDAH, observarlo en las relaciones con sus compañeros, descubrir las conductas positivas y convertirse en un ejemplo para él.

Además es necesario, un plan de ejercicios diarios para el menor de entre 35 y 45 minutos.