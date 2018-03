Pasión por el teatro

Lee también

Porque nacieron para hacer teatro, Ever Nolasco, Mario Guardado y Diana Cortez son tres estudiantes universitarios que descubrieron sus talentos a temprana edad. Su pasión por las artes dramáticas los llevó al escenario que continuamente visitan para presentarse ante un público que siempre los espera. “Para mí, el teatro es una profesión. El arte no es menos que cualquier otra carrera. Requiere esfuerzo, disciplina y tiempo”, expresó Mario.Desde el 2014 la Universidad Matías Delgado brinda a sus alumnos la oportunidad de profesionalizar sus talentos y habilidades artísticas a través del Técnico en Artes Dramáticas.“En el técnico se aprende expresión corporal, oral, conocimiento de cultura general, además de explotarte la creatividad”, explicó Diana.Cada uno de estos jóvenes asegura que el teatro es una forma de expresar la realidad de una sociedad determinada, dejando al espectador un mensaje para su beneficio.“El teatro te culturaliza, te educa, porque siempre se actúa con un objetivo”, recalcó Ever durante una entrevista con Campus, de LPG.