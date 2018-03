Pasta más que sabrosa

Lee también

A Iliana le gusta cocinar, aunque reconoció que no sabe hacerlo muy bien. Sin embargo, demostró que sí tiene cierto talento para la cocina.La invitada explicó que se inició en la televisión en Canal 13 en el programa “Tierra de Infancia” y que luego incursionó en Canal 12. Iliana cuenta con mucha experiencia en el mundo de la televisión, ya que también trabajó para Canal 21 formando parte del programa “Las nietas de la Tula”. Luego regresó al Canal 12, en el que participó en varios programas, como “Tele Gana” y “Hola El Salvador”.Mientras preparaba la salsa blanca para aderezar la pasta, Iliana dio a conocer que, después de varios años de trabajar en la pantalla chica, decidió darle un giro a su vida y probar otras áreas.“Formé parte de una productora comercial, y me llenó mucho este trabajo”, expresó Iliana, quien tiene su propia empresa.Iliana, además, es corredora maratonista. “Mi objetivo no es ganar premios; corro porque me gusta mucho y por salud”, dijo la invitada. Agregó que una maratonista tiene que incluir en su dieta diaria carbohidratos y proteínas, así como hidratarse mucho. Recomendó comer mucha fruta y vegetales para estar siempre saludable.