“Phubbing” en la pareja ¿De qué te estás escapando?

Este término fue creado a inicios de 2012 en Australia y surge de la mezcla de las palabras “phone” (teléfono) y “snubbing” (despreciar).El acto de mirar el celular delante de la pareja se consolidó como algo tan cotidiano como peligroso para el futuro del vínculo.En ciertas situaciones sus integrantes no pueden expresar de forma clara qué les molesta o qué necesitan de su pareja y utilizan el celular como evasión, pues no se animan a entablar un diálogo sincero.El “phubbing” se utiliza para evitar hablar sobre determinados temas.El celular como un escape no solo no resuelve el conflicto, sino que lo agrava al intensificar emociones displacenteras como rabia, tristeza y sentimientos de no sentirse valorado ni respetado ni tenido en cuenta.En la universidad Baylor, de Texas, se realizó uno de los primeros estudios sobre este fenómeno y los resultados fueron preocupantes. La gran mayoría de las parejas analizadas reconoció haberse visto afectada alguna vez por la presencia activa de un teléfono celular en una escena íntima. Los especialistas indicaron que, además, el “phubbing” conduce a trastornos como la depresión y la ansiedad.“Cuando alguien percibe que su pareja emplea el ‘phubbing’, esto conduce directamente hacia un conflicto entre ambos y se cae a los niveles más bajos de la satisfacción en el vínculo”, explicó James Roberts, uno de los líderes de la investigaciónEl tema no es el celular, sino el mal uso que se le da para no entablar un diálogo sincero. La única solución posible es conversar sobre lo que cada integrante quiere y necesita del otro.El uso del celular cuando no puedes comunicar lo que te sucede a tu pareja te aleja y los separa más. Los convierte en personas presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente.Se propone apagar los celulares cuando estén con la pareja para encontrar en cada uno razones para estar presentes en dicho momento y poder disfrutar juntos.La psicóloga Joanne Davila investigó sobre los peligros del “phubbing” en la pareja y detalló que uno de los principales problemas radica en la elección de prioridades de una de las partes de la relación.“Cuando un integrante de la pareja siente que no le importa realmente al otro, no se siente escuchado . Y cuando esto sucede, la gente empieza a sentirse insegura, las parejas entran en conflicto y se amenaza la intimidad. Así se termina comprometiendo la salud de la relación”, explicó Davila.Para mantener una buena sintonía en la pareja, que cada integrante se mire a sí mismo, observe su propia conducta y se pregunte los motivos por los que recurre constantemente al celular cuando está ante su compañero. El “phubbing” es ausencia de empatía con el otro, pues no lo miramos ni le prestamos atención y podemos llegar a herirlo, pues priorizamos el celular a la persona que está frente a nosotros.