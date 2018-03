Piso nuevo con un solo clic. Aquí te decimos cómo en cinco sencillos pasos

Lee también

El primer piso laminado fue desarrollado en Suecia hace 40 años, pero hizo su aparición en el mercado a inicios de 1980. En la actualidad, el laminado es uno de los revestimientos más populares del mundo y Krono Original es uno de los líderes en el mercado internacional. Ha logrado la popularidad por su facilidad de instalación, alta calidad y durabilidad. Para colocar el nuevo piso laminado no se requiere demoler o levantar el piso cerámico existente, ya que el sistema modular permite instalar el piso laminado sobre el existente con solo ubicar un aislante de espuma. La instalación es muy sencilla gracias al sistema Twin Clic de Krono Original y al sistema 1clic2go que ensambla las piezas de forma sencilla con un clic.Duraderos y versátilesLa calidad garantizada del piso laminado Krono se debe a su proceso de fabricación con tres capas. La inferior es una capa impregnada que aumenta la estabilidad dimensional y actúa como una barrera de humedad en la parte inferior del sustrato. La capa intermedia es más gruesa. Es el sustrato y está hecha de materiales a base de madera. La capa visible superior es la capa de desgaste y decoración, la cual está hecha de celulosa (papel) especial impregnada con resina y hace que el suelo sea durable y visualmente atractivo con diversos colores.Un espesor para cada necesidadDependiendo del tráfico al que será sometido el piso laminado, se ofrecen diversos espesores y colores para combinar y diseñar. Si se requiere cambiar el piso en habitaciones del hogar, en espacios de uso intensivo o en zonas comerciales de uso bajo, entonces el piso adecuado puede ser de 6 mm o 7 mm. Por su parte, para las zonas comerciales y para un uso intensivo, lo recomendable es colocar el piso laminado de 8 mm o 10 mm.CombinacionesLa combinación de diversos colores permite crear diseños únicos y separar espacios para dar una sensación de amplitud.En pisos de 6 mm los colores son: Nogal, Cerezo, Haya y Roble.En piso de 7 mm los colores son: Nogal, Honey Oak, Afzelid, Tasmanian, Appalachia y Baronial.En piso de 8 mm los colores son: Nogal, Roble Cottage, Cerezo y Highland.En piso de 10 mm se ofrece el color Appalachian.Piso nuevo en cincos pasos1. Para instalar el nuevo piso laminado no se requiere remover o demoler el piso antiguo, basta con que revises que se encuentre nivelado.2. Calcula los metros cuadrados que se requieren para el piso de la habitación. Puedes consultar con los asesores de EPA para saber la cantidad de piezas necesarias.3. Los especialistas de EPA te podrán orientar sobre el grosor ideal dependiendo del tipo de tráfico y el lugar a colocar el piso. Aquí podrás escoger entre los diversos colores según tu diseño. Para un trabajo de calidad se debe utilizar espuma, perfiles, rodapié, transiciones y zócalos.4. Para colocar el piso no se requieren herramientas especializadas, ya que el sistema 1clic2go empalma de forma sencilla las piezas, sin necesidad de pegamento y es fácil de cortar.5. La limpieza se realiza de forma sencilla con una mopa para remover el polvo y sin necesidad de utilizar químicos o líquidos. Esto garantiza una larga vida al nuevo piso. Consulta en EPA sobre los cuidados del piso laminado.Beneficios extras: el piso laminado es de fácil colocación, pero si deseas garantizar la calidad, EPA ofrece el servicio de instalación gratis a partir de 10 m2.