¿Planeas bajar de peso o encontrar el amor? inicia el año con estas apps

Empezar un nuevo año significa realizar cambios en nuestras vidas, dejar malos hábitos o simplemente cumplir metas que solíamos pegar en la puerta de la refrigeradora. Ahora con la tecnología y los smartphones es mucho más fácil llevar el control de esas metas.La mayoría de veces no cumplimos lo que nos proponemos por diversas excusas, ya sea falta de tiempo, poca motivación, dinero, entre otras cosas, pero hoy los usuarios de iPhone y Android tienen a su disposición cientos de aplicaciones para recordarles o motivarse a lograrlas; estas son algunas de ellas: “Este año quiero bajar de peso y hacer ejercicio”. 7 Minute Workout es la aplicación especialmente diseñada para todos aquellos que no tienen tiempo para ir a un gimnasio, pero desean mantenerse en forma.“Quiero dejar la comida chatarra y comer más saludable”. Calorie Counter by MyFitnessPal es recomendable si estás siguiendo una dieta, porque permite llevar una agenda de consumo de calorías, así no solo sabrás que no te pasarás de lo debido, sino que además te permitirá saber si puedes comer un poco más.“En 2017 sí aprenderé inglés”. Sin lugar a dudas, Duolingo es una de las mejores aplicaciones para aprender un nuevo idioma totalmente gratis, sin cargos extra, ni subscripciones, ni anuncios publicitarios.“Este año quiero ahorrar y darme unas merecidas vacaciones”. Monefy permite controlar tus gastos para poder ver el resumen mensual o semanal de tus finanzas y ver en qué estás gastando más dinero.“No pasará un año más sin encontrar a mi media naranja”. Con Tinder la tecnología puede ser nuestro aliada a la hora de encontrar pareja y celebrár el próximo San Valentín con alguien especial. Esta aplicación móvil ha revolucionado el mundo de las relaciones de pareja.