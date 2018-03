¿Por qué discuten tanto?

Lee también

Un romance también trae consigo enfrentamientos y diferencias. El problema se torna grave cuando las discusiones reemplazan los buenos momentos de pareja. Una reciente investigación tendría la respuesta al porqué peleamos de más.El mal sueño o el insomnio sería el detonante de gran parte de las peleas en pareja, concluyó un grupo de especialistas de la Universidad de California. El estudio fue publicado en la última edición de la revista Social Psychological and Personality Science.Según los investigadores, no dedicarle las horas necesarias a descansar aumentaría las ganas de discutir, tanto en el hombre como en la mujer. Lo peor de ello es que ninguno de los dos será consciente de cuál es el verdadero motivo por el que pelean.Los especialistas estudiaron a más de un centenar de parejas estadounidenses durante dos años para realizar la investigación. Así, se descubrió que las personas con problemas para descansar en la noche presentan una reducción en su capacidad para evitar y manejar los conflictos.Pero eso no es todo. El estudio también revela que tener problemas al dormir incide de forma negativa en la capacidad de evaluar los temas emocionales de tu pareja. Asimismo, termina afectando tu entorno en general, ya que no logras canalizar tus ganas de discutir.