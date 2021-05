¿Por qué es importante que tengan música en su vida?

La música, en la primera etapa de la vida, es esencial, ya que los beneficios no solo se centran en el desarrollo de la inteligencia musical.

La maternidad y paternidad cambia la vida y la banda sonora. Elvira Perejón y Juanfe Sempere comparten un hijo, la profesión de maestros y el amor incuestionable por la música. Son fieles defensores de la estimulación musical temprana que abarca de los 0 a los 6 años porque consideran que con la música se remueven los cimientos educativos y el desarrollo infantil.

Sempere nos cuenta que la estimulación musical temprana tiene el objetivo de proporcionar al niño las mejores oportunidades para desarrollar sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales desde el nacimiento usando la música como vehículo principal. "En estas edades, la música es el medio, pero no es el fin. No se trata de fomentar el virtuosismo o la excelencia, sino que se pretende que jueguen y experimenten con ella y que les sirva para despertar sus sentidos, fortalecer la escucha atenta o fomentar su creatividad. Es en esta etapa donde se asientan las bases del desarrollo neuronal. Esta estimulación temprana siempre recomendamos que se lleve a cabo en compañía de un familiar de apego, pero no solo como presencia, si no que esté activamente involucrado en el proceso".

La música, en la primera etapa de la vida, es esencial, ya que los beneficios no solo se centran en el desarrollo de la inteligencia musical. Cuenta Elvira que la experiencia habitual con la música permite que el niño o niña desarrolle sus funciones neurocognitivas y añade que "también les ayuda a ampliar su capacidad de razonamiento y resolución de problemas, optimizando la memoria, atención y concentración. Por tanto, el desarrollo de las funciones ejecutivas cerebrales igualmente se vería favorecido. La estimulación musical temprana nos ayuda a promover el desarrollo del lenguaje y la capacidad de comunicación. Además, aporta beneficios en el desarrollo psicomotor de los pequeños, mejorando el ritmo, el equilibrio y la coordinación".

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para acercar a los más pequeños al universo musical. Y lo mejor es que podemos comenzar desde casa, pero lo fundamental es adquirir un hábito. Si estos pasos forman parte de nuestro día a día, es cuando realmente a nuestros peques les reportará un beneficio.

Según el maestro Juanfe Sempere se puede comenzar desde el embarazo, ya que el oído del feto empieza a desarrollarse en torno a las 25 semanas de gestación y esto ayudará a reforzar el vínculo de apego.