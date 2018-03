¿Por qué son tan pegajosos?

Lee también

Posiblemente no tenga nada que ver con la atención que le estés dando. Esa necesidad es parcialmente un problema personal combinado con un trauma pasado, como el abandono o la pérdida de un ser querido. En lugar de crecer con una sensación de seguridad, esta persona posiblemente creció con miedo, vulnerabilidad e inseguridad. Así que viven con la incertidumbre de que la gente que quieren tal vez no siempre estará ahí. ¿El resultado? Una necesidad frecuente de amor y atención.Una persona pegajosa repetidamente te pedirá que le asegures lo importante que es para ti y lo mucho que la amas. “¿Me amas?” y “¿Cuánto?” son preguntas que hace todo el tiempo.Existe una gran diferencia entre un chico que te manda mensajitos de amor durante el día y otro que no para de mensajearte para preguntar si estás pensando en él o si lo extrañas. El anterior es tan solo una señal de su personalidad pegajosa y necesitada.Hay que recalcar que ambos tienen una vida fuera de sí mismos, así como amigos, trabajo y otras obligaciones. Si él no puede aceptarlo y trata de limitar tu atención a solo su relación y a él, obviamente habrá problemas entre pareja.Al final del día terminarás sintiéndote abrumada de un hombre pegajoso que necesita mensajes y llamadas todo el tiempo. Todo eso puede orillarte a guardarle resentimiento y a reaccionar agresivamente a sus quejas.