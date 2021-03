¿Qué hay detrás de las mentiras de los niños?

Recientemente he acabado de leer un magnífico libro titulado "Niños sin etiquetas" escrito por los psicólogos Alberto Soler y Concepción Roger. En este libro se abordan una gran cantidad de cuestiones interesantes relacionadas con la crianza de nuestros hijos, pero hubo un capítulo en especial que me hizo reflexionar: las mentiras en los niños.

Es un tema que preocupa (y mucho) a los padres, motivo por el cual decidí escribir sobre la función que cumplen las mentiras en nuestros hijos y alumnos. Son muchas las cuestiones que nos planteamos con relación a las mentiras de nuestros hijos: ¿por qué mi hijo me dice que no ha pintado con ceras la pared si tiene las manos del mismo color que la cera? ¿por qué ocultan algo cuando lo rompen? ¿por qué hay determinadas cosas que solo se las piden a los abuelos y encima lo hacen a escondidas? Si tú también te haces estas preguntas o algunas similares estás de enhorabuena. Los estudios llegan a la conclusión de que mentir es sinónimo de ser inteligente, así que, lo dicho, felicidades.

A madres, padres y maestros nos preocupa mucho que nuestros hijos nos mientan sobre cosas que han hecho (o no han hecho). Solemos atribuir la mentira a algo intrínseco del niño ("es un niño mentiroso" o "es una niña mala") o, por el contrario, a que no les estamos educando por el buen camino ("Hugo está mintiendo mucho últimamente, yo creo que algo estamos haciendo mal para que actúe de esta manera").

Lo cierto es que la mentira es un aspecto evolutivo, normal y adaptativo. Necesitamos saber mentir y hacerlo suficientemente bien para estar adaptados a nuestro entorno y sociedad. Como explican Alberto Soler y Concepción Roger en su magnífico libro, los niños pueden mentir por tres motivos diferentes. En primer lugar porque necesitan que sus padres aprueben lo que hacen, dicen y quiénes son. En segundo lugar porque les cuesta reconocer sus errores y meteduras de pata y en tercer lugar porque quieren evitar a toda costa las consecuencias negativas de sus actos (Ejemplo los castigos).

En definitiva, los niños mienten por aprobación, porque cuesta reconocer el error y para evitar los castigos. ¡Vaya! Exactamente los mismos motivos por los que los adultos también mentimos: para ser aceptados en la familia y en nuestro grupo de amigos, porque nos cuesta mostrarnos imperfectos y porque no queremos ser sancionados ni señalados por nadie. No nos gusta que nuestros hijos mientan, pero somos los primeros que lo hacemos, entre otros motivos, porque la mentira es un aspecto fundamental de la socialización del ser humano.

¿En qué consiste mentir?

Una persona miente cuando dice algo contrario a lo que sabe, siente o piensa. En ocasiones más que mentir, lo que hacemos es ocultar algo. Por lo tanto, para poder mentir es necesario que la persona sea consciente de algo, por ejemplo, que ha roto un juguete o que siente mucha rabia, y posteriormente pone en marcha la mentira. Es fundamental que la persona que miente sea consciente que los demás piensan o saben cosas diferentes de las que sabemos nosotros. Los niños muy pequeños, al pensar que los demás tienen las mismas sensaciones, emociones y pensamientos que ellos, no tienen la capacidad de mentir.

Esta posibilidad solo entra en escena cuando aparece esta diferenciación entre nosotros y los demás. Solo puedo mentir si soy capaz de entender y ser consciente de que tú no sabes o no has visto lo mismo que yo sé o he visto. Ahí es donde cabe la mentira, de lo contrario no existe esa posibilidad. Llamamos teoría de la mente a la capacidad que desarrollamos sobre los cuatro y cinco años mediante la cual diferenciamos nuestras emociones, intenciones y creencias de las de los demás.

Determinados niños, como por ejemplo los niños con trastorno del espectro autista, tienen verdaderas dificultades para otorgar esa mente a los demás, conectar con ellos y ponerse en su lugar. Esto, como podéis imaginar, implica una gran limitación en cuanto a la inteligencia social y emocional.