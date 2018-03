¿Quieres lucir un busto más firme y natural? Te diremos cómo lograrlo

Lee también

El busto es uno de los atractivos físicos femeninos que, por desgracia, tiende a presentar muchos cambios en las diferentes etapas de la vida.La actividad hormonal, los bajadas o subidas bruscas de peso e incluso la lactancia materna son algunos de los factores que pueden, por ejemplo, causarle flacidez, estrías u otros problemas estéticos.Esto, sumado a la pérdida de elasticidad y flexibilidad que se sufre por el proceso de envejecimiento, son un gran impedimento para conservarlos firmes durante mucho tiempo, todo esto según el sitio mejorconsalud.com.Si bien es normal que comiencen a tornarse flácidos a partir de los 40 años, en ocasiones se acelera este proceso por descuido tanto de los músculos como de la piel.Es por esto que se recomienda adoptar algunos cuidados especiales, y procura aplicarlos todos los días, desde edades jóvenes.Hoy presentamos algunas de las recomendaciones que podrían ayudarte a mantener la firmeza y salud de tu busto, sin necesidad de acudir a tratamientos clínicos, según el sitio mejorconsalud.com.Muchas no se alcanzan a imaginar todos los beneficios estéticos que tiene la adopción de una alimentación saludable, balanceada y rica en nutrientes de alta calidad. En este caso particular se trata de un hábito fundamental, ya quePor otro lado, muchos alimentos estimulan la producción de estrógenos en el cuerpo, lo cual fomenta el crecimiento y la firmeza del busto, en especial al iniciar su etapa de desarrollo.Una alimentación sana debe incluir: frutas y verduras, frutos secos, carnes blancas, pescado,mariscos y cereales integrales.El masaje con hielo es una terapia reafirmante que ha ganado fama en todo el mundo por sus beneficios para la piel y el rejuvenecimiento de la misma.Su aplicación sobre los tejidos de los senos genera un efecto de contracción que, con los días, ayuda a mejorar la firmeza.¿Cómo hacerlo?: toma un par de cubos de hielo y frótalos con suaves masajes alrededor de los senos. Repite los movimientos durante uno o dos minutos y, tras secar el agua, ponte de inmediato un sostén. Practícalo dos veces al día para conseguir resultados óptimos.Una buena postura no solo estiliza la figura sino que ayuda a lucir unos senos más firmes, tonificados y atractivos.La posición del cuerpo, tanto en reposo como en movimiento, ejerce efectos significativos en la salud muscular del pecho, el abdomen y la espalda. Una postura erguida hace lucir más estatura, disminuye el riesgo de lesiones y, por si fuera poco, ayuda a evitar que el busto se caiga.Aunque a muchas les cuesta trabajo ponerlo en práctica cada día, el ejercicio físico es una de las mejores formas de mantener un busto tonificado, firme y libre de problemas estéticos.Este tipo de actividades tonifica, reafirma y, de hecho, contribuye a ganar masa muscular para aumentar su tamaño de forma natural.Por otro lado, tiene beneficios en la circulación y la salud de la piel, lo cual es clave para evitar las estrías y la flacidez.Lo ideal es practicar actividades que trabajen en conjunto los pectorales, la espalda y los brazos.La aplicación regular de una mascarilla de clara de huevo puede ayudar a disminuir la flacidez de la piel de los senos, a la vez que mejora su elasticidad y firmeza.Además de tener propiedades astringentes este ingrediente cuenta con nutrientes esenciales que, tras ser absorbidos, tensan la piel floja. Para prepararla: bate una clara de huevo hasta punto de nieve y, posteriormente, aplícala por todo el busto. Espera que actúe 30 minutos y enjuaga con agua fría.La hidratación es fundamental tanto para la firmeza de los senos como para la salud y fuerza de todos los músculos del cuerpo. El consumo diario de agua brinda beneficios en todo el organismo, ya que mantiene la circulación activa y asegura una correcta oxigenación celular.Tomar ocho vasos al día es un gran complemento para mantener la piel firme, libre de celulitis y estrías.Si te parecieron estos hábitos una buena alternativa para para mantener un busto firme y natural, no dudes en ponerlos en práctica e incluirlos en tu rutina y aprovecha sus beneficios.