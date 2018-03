¿Quieres mejorar tu autoestima? Te diremos cómo lograrlo

Lee también

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y queremos sugerirte algunos consejos que según el sitio todamujeresbella.com, pueden ayudarte a mejores tu autoestima y tu seguridad.Recuerda que esto no llegará de inmediato, pero se constante y lo lograras.Renuncia a tus miedos y a las opiniones ajenas. Céntrate en ti misma.Libérate, quítate lo que te está estorbando. Aprende a ser una persona nueva, una mejor versión de ti misma.Olvídate de lo que es correcto hacer o decir en cada momento, y actúa con confianza. Aprender a confiar en tu sentido común no es tarea de un día, sino un estilo de vida.eflexiona sobre lo que deseas que ocurra en tu vida y pon los medios para conseguirlo.Trátate como te gustaría que te tratasen. Perdónate, pues tienes derecho a equivocarte. Ten paciencia y aprende de tus errores. Tus errores deben recordarte que aún tienes cosas por aprender.Cuando dudes de lo que vas a hacer o decir, escucha primero a tu corazón: “¿qué sentimiento me está motivando a actuar así?” Si el sentimiento es positivo, actúa. Si el sentimiento es negativo (rencor, orgullo, miedo, envidia), evítalo.Cuando algo bueno te sucede, no te justifiques ni te sientas en deuda con nadie. ¡Tú también mereces disfrutar de cosas buenas!.Si hay algo que cambiar, cámbialo sin quejarte. No copies. No imites. Sé tu misma. Si te equivocas, que sea por tu propia mano y no por lo que te hayan dicho los demás.-No envidies a nadie. No necesitas tener la vida de las demás, porque al fin y al cabo, la tuya te pertenece.Ten paciencia contigo misma. La buena autoestima nunca llega de golpe. La vida pone piedras en el camino para probar la fortaleza. No se debe ver estas piedras como una señal de que se va en la dirección errónea (si así fuese, nunca se terminaría nada).Las cosas buenas tardan en llegar. La impaciencia es enemiga del sentido común e incita a tomar decisiones espontáneas e irreflexivas, casi siempre inadecuadas.Hazte un favor y brilla con luz propia. Ve por la vida con paso firme, no de puntillas. Cree en tus propias ideas, instinto y sensaciones. Escucha los consejos de los demás, pero arriésgate a tomar tu propio camino.