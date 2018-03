¿Quieres perder peso sin acudir al gimnasio? Hoy te diremos que hacer para lograrlo

Lee también

Si uno de tus propósitos para este año es bajar unas cuantas libras de más que has ganado, pero tu presupuesto no se adecúa para pagar un gimnasio, no te preocupes esto tiene solución, aprovecha los consejos que hoy te presentamos, en los que no tendrás que invertir dinero, solo unos cuantos minutos de tu tiempo. Además son tan sencillos que puedes hacerlos en casa o en cualquier lugar al que vayas.-Cada vez más personas se animan a practicar el runner . Esta es una alternativa en la que tú decides cuándo y cómo practicar, además no implica grandes costos. Puedes amoldar la intensidad a tus características. Puedes comenzar andando y poco a poco ir progresando. También puedes optar por caminar.-Anímate y baila. Si buscas quemar calorías y divertirte en el proceso, bailar es perfecto para ti. Existen numerosos e incontables vídeos de entrenamientos con baile que puedes realizar y tiene un beneficio adicional al salir de fiesta podrás demostrar lo mucho que has mejorado en este tema. ¡Sal a bailar y mueve el cuerpo!.-En internet puedes buscar vídeos específicos para cada parte del cuerpo y debes decidir cual deseas entrenar. Solo necesitas una buena conexión a la red y disponer de un espacio donde puedas poner tus implementos para comenzar a entrenar.-Utilizar las gradas, esta estrategia implica un cambio de hábito. Debes subir y bajar por las gradas en vez de subir en ascensor o utilizar las gradas de uno de los lugares que sueles frecuentar, puede ser un parque. Poco a poco te irás acostumbrando y cada vez será más sencillo para ti.-Un último pero buen consejo: no olvides ingerir agua, mientras practicas uno o todos estos consejos, ya que tu cuerpo también necesita hidratarse para estar en buenas condiciones.Es probable que haya escuchado diferentes recomendaciones sobre beber agua diariamente. A la mayoría de personas les han dicho que deben beber de seis a ocho vasos de agua de ocho onzas todos los días, lo cual es una meta razonable.Recuerda que adelgazar implica moverse más y tonificar tu cuerpo, con estas sencillas alternativas para no gastar tanto dinero en un entrenamiento de seguro lograrás tu objetivo de tener las medidas perfectas.