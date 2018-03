¿Quieres que las frutas y verduras te duren más tiempo? hoy te diremos cómo lograrlo

Lee también

Las frutas y verduras son alimentos que todos las personas deben incluir en la dieta si quieren mantener una buena salud física y mental, pero a la hora de conservarlas es importante tener en cuenta que estas tienen diferentes tiempos de maduración entre sí, por lo que hay que guardarlas por separado.Para que logres que las frutas y verduras, que compres para la semana te duren más tiempos y en buenas condiciones, hoy te presentamos algunos consejos, que sin duda te serán de mucho apoyo.-En ocasiones, aunque dé un poco de pereza, es conveniente tomarse unos minutos para lavar bien las frutas y los vegetales adquiridos en mercados o supermercados.Esto se debe a que muchos contienen restos de tierra o productos rociados que, con los días, perjudica su calidad, e impiden que se conserven bien.Eso sí, hay ciertas frutas y vegetales que, por el contrario, tienen más vida útil cuando se almacenan sin lavar. Entre estos cabe mencionar: fresas, champiñones, y también hierbas aromáticas.-Las canastas o recipientes de mimbre son un elemento perfecto para conservar frescas las frutas y los vegetales. Este material está compuesto por fibras naturales que facilitan la transpiración de los alimentos, e impiden que se llenen de moho y bacterias.Para una mejor conservación es ideal retirar las bolsas plásticas y demás envases de los alimentos.-Tanto las frutas como los vegetales tienen propiedades, características y procesos de maduración diferentes. Por este motivo es necesaria su separación al momento de optimizar la conservación.Ponerlas en un mismo lugar puede acelerar su descomposición, sobre todo cuando se juntan con las que ya están muy maduras.Muchas emiten una mayor cantidad de gas, por lo que es más apropiado ponerlas solas en el sitio de almacenamiento. Entre estas se destacan:manzanas y peras,melones,ciruelas, aguacates,cebollas,ajos y tomates, berenjenas, lechuga y repollo.-El uso de bolsas transparentes con pequeños agujeros es un truco muy práctico para prolongar la vida útil de este tipo de alimentos. Este material no solo impide que se mezclen entre sí, sino que, además, evita la proliferación de moho y microorganismos dañinos.-La revisión de los alimentos antes y durante el almacenamiento es clave para evitar que se dañen mucho antes de lo debido. Y es que alguna de las frutas o los vegetales se puede descomponer y afectar de forma directa los que están en su mismo lugar de conservación.-Las bolsas de papel son útiles para mantener algunas frutas y vegetales frescos y aptos para el consumo. Estas permiten separarlos por categoría y especie. Así se evita que hagan contacto entre sí y se previene la posible proliferación de hongos.Tener en cuenta estos sencillos consejos no solo te ayudará a conservar al máximo las propiedades de estos alimentos, sino que evita el desperdicio innecesario de los mismos.Como consejo adicional sería bueno que, para no fallar con la conservación de estos alimentos, lo mejor es comprarlos en pequeñas cantidades y así de este modo se garantiza su frescura, concentración de nutrientes y delicioso sabor y por supuesto podrán durar más tiempo en perfectas condiciones.