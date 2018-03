¿Quieres tener una buena relación con tus hijos? Aprende a escucharlos

Lee también

Ser buen padre requiere de muchas cualidades, especialmente cuando los niños son pequeños y necesitan de toda la atención, cuidado para poder orientarlos en su desarrollo como seres humanos integrales, seguros de sí mismos y con alta autoestima. Una de las cualidades más importantes para ser buen padre, es la capacidad de escucharlos, esto no se trata solo de oírlos, sino de ofrecerles el tiempo de calidad suficiente para escucharlos realmente y entender sus necesidades, problemas y anhelos.Según el sitio serpadres.com, escucharlos ayuda a construir una relación más estrecha entre padres e hijos. A continuación te presentamos algunos pequeños consejos para que los pongas en práctica con tus hijos y logres tener una buena relación con ellos:Si tu hijo no es muy comunicativo, abre espacios para que puedan hablar tranquilamente. Puedes aprovechar una salida al parque o cualquier otro momento en que ambos estén de buen ánimo y solos. Igualmente pon atención a las pistas que tu hijo te da. Si en algún momento tu hijo se ofrece a ayudarte con los quehaceres de la casa y no acostumbra a hacerlo, es posible que necesite hablar contigo, así que aprovecha la oportunidad, esto en referencia a la madre.Demuéstrale que lo estás escuchando atentamente. Dejándolo hablar sin interrupciones. Puedes hacerle preguntas abiertas, que requieran de respuestas más allá de un ‘sí’ o un ‘no’, para entender mejor lo que él/ella quiere expresarte. A pesar de que no estés de acuerdo con su opinión, déjalo que termine completamente su argumento para luego tú hacer tus observaciones calmadamente.Muchas veces dice más el lenguaje corporal que el verbal, sobre todo en los niños, que aún no desarrollan por completo sus habilidades de comunicación verbal. Pon especial atención al tono de su voz, sus expresiones faciales y a las posturas de su cuerpo, para detectar si lo que está diciendo concuerda con lo que está sintiendo por dentro.