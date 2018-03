Razones por las que debes comer pepino

Lee también

Esta hortaliza con alto contenido de agua, ofrece una gran cantidad de propiedades y beneficios para el cuerpo. Su aporte calórico es muy bajo, por ello es que se consume en dietas. Además es refrescante y contiene muchos nutrientes. Conoce a continuación las razones por las cuáles se debe consumir pepino, un vegetal fácil de adquirir, que está al alcance de cualquier bolsillo.-Hidrata el cuerpo: un pepino fresco es 90 por ciento agua, por lo que si no te agrada mucho servirte agua del garrafón, una ensalada que incluya pepino puede ser una genial alternativa.-Combate el daño solarComer pepino consigue controlar el nivel de acidez en la piel. Al aplicar pepino en la piel se pueden curar quemaduras solares.-Elimina toxinasToda el agua que contiene el pepino actúa como una aspiradora, que elimina los que el cuerpo no necesita. De hecho, el consumo regular de pepino puede disolver cálculos renales.-Repone vitaminasLos pepinos contienen la mayor cantidad de vitaminas que el cuerpo humano requiere al día. Las vitaminas A, B y C ayudan al sistema inmunológico y proporcionan energía. Para que el efecto del pepino sea más efectivo, se puede combinar con espinaca y zanahoria en un rico jugo; pero sin quitarle la cáscara, pues esta contiene el 12% de la vitamina C que se debe consumir a diario.-Proporciona mineralesEl potasio, magnesio y silicio son minerales contenidos abundantemente en los pepinos. Su principal función es tonificar, suavizar y mejorar en general el aspecto de la piel.-Ayuda a la digestión y pérdida de pesoDebido a su alto contenido en agua y al ser bajo en calorías, este vegetal es un alimento ideal a incluir en la dieta de quienes buscan bajar de peso. Además, su alto contenido en fibra lo hace muy favorecedor para el proceso de digestión. Si se consume diariamente, ayuda a prevenir el estreñimiento crónico.-Termina con las ojerasSus propiedades anti-inflamatorias, son muy útiles para eliminar ojeras o "bolsas" debajo de los ojos. Se recomienda poner dos rodajas de pepino sobre los ojos cerrados para eliminar la hinchazón.-Lucha contra el cáncerSecoisolariciresinol, lariciresinol y pinoresinol, son tres lignanos contenidos en esta hortaliza, que están fuertemente ligados a la prevención de varios tipos de cáncer, como el de mama. ovario, próstata y útero.-Combate diabetes, reduce el colesterol y controla la presión arterialEl jugo del pepino contiene una hormona necesaria para que las células del páncreas produzcan insulina, hormona benéfica para los pacientes con diabetes. Según el sitio mejorconsalud.com, investigadores han descubierto que los esteroles, un compuesto químico que contienen los pepinos, son capaces de disminuir los niveles de colesterol. Además su potasio, magnesio y fibra también ayudan a regular la presión arterial.-Encías saludables y aliento frescoLos jugos que derrama al ser masticado, sana y refresca las encías enfermas; pero además los fitoquímicos que contiene, aseguran tener un buen aliento. Basta con poner una rodaja de pepino entre los dientes por una media hora para que las bacterias que causan el mal aliento "mueran".-Cabello y uñas perfectasEl silicio y azufre contenidos en los pepinos, ayudan a tener un cabello y uñas brillantes, fuertes y saludables. Además contribuyen a su rápido crecimiento.-Promueve salud de articulacionesEl mismo silicio, hace que las articulaciones se vuelvan más fuertes, gracias a que fortalece los tejidos conectivos. Al ser consumido como jugo junto con un poco de zanahoria, elimina el dolor de artritis y la gota, por la reducción del ácido úrico.-Cura dolor de cabezaLos pepinos contienen mucha vitamina B, azúcar y electrólitos necesarios para prevenir el dolor de cabeza al despertar. Antes de ir a dormir se recomienda comer algunas rebanadas de pepino, sobre todo si se ha bebido alcohol.-Mantiene riñones en formaLos pepinos reducen el ácido úrico en el cuerpo y mantienen sanos los riñones.-Son deliciososUn buen pepino partido en trozos con algún aderezo o tal vez sal, limón y un poco de chile, son los bocadillos perfectos para cualquier día.