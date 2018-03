¿Sabías que tu fragancia es tu arma secreta?

Lee también

“Tu fragancia cuenta una historia que revela tu esencia”, asegura la firma Victoria’s Secret, y añade que “la esencia de cada mujer es diferente y conocemos el poder que tiene la fragancia para transmitirla. Por eso hemos trabajado en ofrecer diversas opciones que se ajusten a las necesidades y a la historia de cada mujer”.Ahora que ya sabes que tu arma secreta es tú fragancia y que por lo tanto debes darle toda la atención, te compartimos tres tips principales para que le saques el mayor provecho y al usarla le grites al mundo quién eres tú.Dúchate con el gel de ducha de la fragancia elegida; hidrátate muy bien con la crema corporal de la misma y posteriormente aplica la fragancia, no solamente en tu cuello y en tus muñecas, sino en tus tobillos y detrás de tus rodillas. A la hora de cepillarte el cabello, aplica un poco de fragancia en tu cepillo: esto hará que cada vez que muevas tu cabello el aroma salga y todos lo noten.Romántica, intelectual o rebelde. No importa cómo seas, lo importante es que tu fragancia diga lo mismo. Al elegir tu fragancia no debes olvidar que ella es la encargada de introducirte ante las personas, así es que es importante que sepas qué te gusta y qué quieres transmitir.Para uso diario, los aromas frutales y florales son los ideales; para ocasiones importantes, los aromas con notas cálidas y secas son una excelente opción; para eventos nocturnos, las fragancias amaderadas son las más adecuadas; para eventos deportivos, los aromas cítricos son esenciales; y para unas vacaciones de verano, las fragancias más adecuadas son las que en su composición tienen notas frutales, como el coco, y florales, como la vainilla.