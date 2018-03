Sácale provecho a los beneficios que aportan las moras

Beneficios que aporta a la estética

Las propiedades medicinales que aportan las moras permiten desde prevenir la degeneración de las células hasta mejorar la salud cardiovascular, esto se debe, principalmente a su aporte de antioxidantes. Aunque sean de tamaño pequeño, estas ricas frutas son una gran fuente de vitaminas A y C.Las moras son perfectas para prevenir infecciones (mayormente del tracto respiratorio) y ralentizar enfermedades de la vista (las del tipo degenerativo).Las moras también llamadas zarzamoras tienen propiedades antienvejecimiento y previenen la formación de ciertos tumores.Por su contenido en flavonoides protegen las células de los daños ambientales (contaminación, radiaciones, etc).Como si no fuese suficiente, los antioxidantes de las moras mantienen bajos los niveles de colesterol malo (LDL) en sangre.También tienen efectos antiinflamatorios que sirven en el caso de padecer enfermedades articulares (artritis, artrosis, etc.), todo esto y más según el sitio mejorconsalud.com.A continuación te presentamos algunos de los principales beneficios de las morasLa cantidad de nutrientes que tienen estos diminutos frutos de color oscuro o rojo, es razón más que suficiente para consumirlas y hacernos sentir bien. Sin embargo las moras son recomendadas en casos específicos:-Para reforzar el sistema inmunitario: debido a su aporte de alcaloides, esta fruta tiene la capacidad para aumentar el sistema de defensas en el organismo. Activan los macrófagos, unas células encargadas de reforzar las barreras e impedir el ingreso de bacterias o virus.-Equilibran la glucosa: las fuentes de glucosa de la zarzamora son capaces de nivelar las cantidades de azúcar en la sangre y, por ende, de reducir las necesidades físicas de consumir este compuesto de fuentes poco saludables (por ejemplo, dulces o pan dulce).-Ayudan a reducir la anemia:esta fruta tiene una buena cantidad de hierro, son ideales para aquellas personas que padecen anemia causada por la falta de este nutriente.-Proteger el cerebro es otra de sus virtudes. Esta fruta es un neuroprotector más que eficaz, así como también un potenciador cognitivo. Antes de un examen o un trabajo muy difícil, come un puñado de estas ricas frutas.Además tienen la capacidad para ralentizar los efectos de ciertas enfermedades neurodegenetivas.Esta fruta no solo puede mejorar la salud, sino que también es ideal para muchos tratamientos en la piel.Se pueden aprovechar y disfrutar como postre o incluso usarla como ingrediente en una mascarilla.El 85% de la zarzamora es agua. El resto es una combinación de nutrientes (entre ellos, las fibras), por ello consumirlas al menos una vez a la semana es bueno para mantener la elasticidad de la piel. Además se puede preparar una mascarilla y usarla de forma externa.Las semillas de las moras también son ricas en ácidos grasos Omega 3 y 6, perfectos para gozar de una piel sana.Además la pulpa ofrece vitaminas A, C y K, recomendadas para evitar el envejecimiento prematuro. Puedes utilizarla como mascarilla.Aquellas personas con pieles grasosas pueden aprovechar las bondades de las moras. Sin dudas, son agentes limpiadores más que eficaces.Hoy que se te han presentados sus múltiples beneficios, no dudes en aprovecharlos, disfrutando de esta diminuta fruta cada vez que te sea posible.