Sal: ¿cuánto es lo recomendable?

Se trata de una sugerencia muy visual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), que advierte sobre el consumo excesivo de sal y su relación con enfermedades cardiovasculares y otras como el cáncer o la osteoporosis, aunque sea indispensable para la vida al tratarse de la mayor fuente de sodio de nuestra dieta.Aunque parezca imposible, se puede calcular este condimento oculto en los alimentos procesados envasados y elegir así el producto más saludable.La SEEN considera que un alimento se considera alto en sal cuando aporta más de 1.25 gramos por cada 100 gramos; al contrario, es bajo cuando tiene menos de 0.25 gramos para cada 100 gramos.Y viendo los ingredientes que deben aparecer en la etiqueta, podemos comprobar los gramos de sodio que contiene. Para transformar ese sodio en sal es necesario multiplicar por 2.5. Por ejemplo, si un alimento tiene 0.19 gramos de sodio por 100 gramos, al multiplicar por 2.5 el resultado será de 0.475 gramos de sal por 100 gr.La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición aconseja sazonar los guisos o ensaladas mejor con hierbas, especias, limón, ajo o vinagre. Mejor no añadirla mientras cocinamos, sino al probar la comida, y sustituir los alimentos con alto contenido de este condimento por otros más reducidos.