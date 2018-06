Sofia Lindfors muestra sus cicatrices y estrías postparto en portada de revista [+FOTO]

Ni vet väl vad ni ska göra för att få den perfekta bikinikroppen? Hoppa i en bikini och - tadaaa - bikinikropp! Låt inte någonting så trivialt som hur själens köttkostym ser ut hindra er från att älska, älskas, sola, båda, kramas, leka, simma, dansa och njuta av sommaren! Alla kroppar är bra kroppar och faktiskt just bara kroppar. Och den här kroppen ska njuta som bara sjuttsingen av varenda sommardag. Beach 2018 Oh yesss ���������� . . . . #cover #omslag #bikini #mammapeppen #mammativism #mamapwr #jagochmittsnitt #mammakropp #mammamage #csection #kejsarsnitt #fifilosoferar #minkropp #kroppshets,

