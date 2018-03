Somos lo que comemos

Lee también

Me llamó tanto la atención, que le pregunté el porqué y me comentó que se dedica a dar servicio de preparar comidas saludables para quienes desean cambiar sus hábitos alimenticios. Su nombre es María Rene de Iannuzzelli. Luego de esa rápida platica de cola de supermercado, la entrevisté en mi programa de radio, donde hablamos de la importación de tener una vida sana, que por cierto, va muy de la mano con lo que comemos.Hablando con María Rene, me dijo que lastimosamente los humanos perdíamos los hábitos de alimentación que se nos dieron desde la primera etapa de la infancia. Cuando estamos recién nacidos no se nos permite comer comidas con grasas, sal, azúcares y carnes rojas.La pérdida de esos buenos hábitos no nos permiten tener una vida sana. Otro tema que tocamos fue que debemos de tener nuestro sistema metabólico rápido. Esto se logra con hacer varias comidas al día y que estas comidas sean las mejores para nuestro organismos.Hablando de cuáles podrían ser esos alimentos que nos ayuden a tener un sistema metabólico más rápido, me dio una lista: el limón, el chile, el café, el té verde, el chocolate, la chía, la toronja, el pepino verde, el jengibre, los frijoles, la canela, las uvas, la espinaca, el apio, el rábano y el melón. Estos alimentos debemos de incluirlos en nuestros preparados.Hay que tomar en cuenta también los aceites y las grasas para cocinar, que estos no sean ocupados de mala forma como, por ejemplo, para hacer frituras largas; ocupar un aceite de canola y el aceite de oliva para comerlo directamente. Sin embargo, María Rene me dijo que si los podemos evitar por completo, mejor.