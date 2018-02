¿Son los antioxidantes realmente buenos?

El término antioxidante abarca una amplia gama de moléculas —átomos unidos por enlaces químicos— que protegen a otras moléculas de un proceso químico llamado oxidación. Hasta ahí bien, pues la oxidación puede dañar las moléculas vitales en nuestras células, incluyendo el ADN y las proteínas, que son responsables de muchos procesos corporales. Los antioxidantes pueden prevenir o reducir este daño. En nuestro cuerpo, el proceso de oxidación suele ocurrir a causa de otro tipo de moléculas que son altamente reactivas: los radicales libres.

La oxidación es una reacción química común en la que se transfieren electrones de una molécula a otra. Y los electrones son una de las partículas subatómicas —más pequeñas que un átomo— que componen prácticamente todo. A medida que los electrones se mueven durante una reacción de oxidación, sus enlaces se pueden romper y la estructura de las moléculas cambia. No todas las reacciones de oxidación son malas. Algunas son esenciales para la vida.

¿Y los radicales libres? Éstos son producidos por el organismo para luchar contra bacterias y virus. Sin embargo, es necesario que sean controlados por medio de una protección antioxidante. Se cree que el daño de los radicales libres es una de las causas del envejecimiento y contribuye a diversas enfermedades.

Entonces, ¿los antioxidantes son buenos?

No es tan simple. Si los radicales libres son peligrosos y causan envejecimiento y enfermedades, y los antioxidantes pueden neutralizarlos, entonces obtener más antioxidantes debería ser bueno, ¿no? Lamentablemente, no es tan simple como eso. Sí, los altos niveles de antioxidantes y el bajo estrés oxidativo están asociados con la buena salud, pero no todos los antioxidantes son iguales. Una dieta saludable es la forma más efectiva de obtener los antioxidantes que su cuerpo necesita. Las frutas, verduras, granos, huevos y nueces son todas fuentes útiles de antioxidantes. A pesar de la exageración del marketing, los antioxidantes que se encuentran en los llamados superalimentos no son más efectivos que los de las frutas y verduras.

Frutos secos

Contienen ácidos grasos esenciales y una gran cantidad de antioxidantes que contribuyen al control del estrés oxidativo celular, además de brindar una acción protectora contra afecciones como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo.

Zanahorias

Contienen betacaroteno y otros importantes antioxidantes que ayudan al cuerpo a producir vitamina A. La vitamina A es buena para la salud visual, además de ser clave en la prevención del cáncer.

Brócoli

El brócoli contiene fitonutrientes, que son unas sustancia que pueden ayudar a prevenir y combatir enfermedades. El sulforafano, un fitonutriente encontrado en el brócoli, está relacionado con la reducción de diferentes tipos de cánceres.

Tomate

Es la fuente por excelencia del antioxidante conocido como licopeno. El licopeno podría combatir diferentes enfermedades de forma más efectiva; sin embargo, necesita ir acompañado de una grasa saludable como el aceite oliva para poder ser absorbido eficazmente.