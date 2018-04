Suculentas, un toque chic y natural

Las suculentas son un grupo de plantas que almacenan el agua en sus hojas, tallos y raíces. Las hojas tienden a ser gruesas y carnosas, pero algunos géneros y especies tienen hojas más gruesas que otras. Estas plantas tienden a prosperar en climas secos y poco húmedos. Por esta razón son ideales para mantenerlas en el clima de nuestro país. Sin embargo, los extremos en temperatura, la exposición al sol, así como la carencia de agua, dan lugar a un cambio de color en sus hojas.

Otras de sus características es que no requiere de muchos cuidado. Eso es lo que las hace tan perfectas para interiores y si es posible en la terraza, balcones o jardines al aire libre.

Hay tantas clases de suculentas que se pueden crear combinaciones muy hermosas en colores armoniosos. Además, hay una variedad de objetos que se pueden utilizar como maceta, desde un recipiente de cristal que puede ser una pecera reciclada, un frasco de vidrio grande, un recipiente de guardar galletas o un florero antiguo.

Asimismo, son fáciles de reproducir porque solo basta con plantar una hoja en tierra para que se forme una nueva planta. En cuanto a su cuidado, lo ideal es que el sustrato donde se siembre sea una mezcla de tierra, arena y roca que quede suelta y no se apelmace cuando se riegue. Toma en cuenta que no se riegan a diario, solo cuando se siente la tierra muy seca. Si están en el interior trata de no ponerles un plato debajo para que no retengan el agua.

Creatividad

Aprovecha los colores.

Las suculentas se adaptan a grandes y pequeñas macetas.

Se pueden colocar en recipientes de diferentes colores o formas. También hay que saber combinar las plantas, la idea es que las suculentas sean de la misma familia o que tengan las mismas necesidades de luz y agua.

Lo mejor es no mezclara con otro tipo de plantas.

La exposición a la luz.

Es básico para su cuidado, porque la mayoría de suculentas crecen mejor cuando se exponen durante cuatro horas de luz por día. Muchas necesitan ser protegidas del sol fuerte del mediodía ya que pueden quemarse debido al intenso calor.



Para relajarte.

Plantarlas y poner en práctica tu creatividad resulta de una gran terapia también, así es que, qué esperas para iniciar tu propio jardín de suculentas ahora mismo. Es fácil y barato y sí tiene muchos beneficios para ti y para crear un espacio de armonía.