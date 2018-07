Toma menos vitaminas y come más verduras

Millones de personas en todo el mundo toman religiosamente sus vitaminas diarias pensando que les permitirán disfrutar de una vida más saludable. Por ejemplo, más de la mitad de los estadounidenses, en concreto, consumen suplementos vitamínicos, un porcentaje que aumenta hasta el 68 % en el caso de los mayores de 65 años.

¿Está justificado este consumo? El último estudio que se plantea esta pregunta se publicó en la revista Journal of American College of Cardiology y responde con un rotundo no. La investigación muestra que la gran mayoría de las vitaminas y minerales no tienen ningún beneficio en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y muerte temprana, y que la niacina (vitamina B3) y los antioxidantes incrementan la probabilidad de fallecer por cualquier causa.

El estudio, dirigido por investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, analiza los resultados de 179 ensayos clínicos realizados en todo el mundo entre 2012 y 2017. Los resultados muestran que los cuatro suplementos más utilizados (multivitaminas, vitamina D, calcio y vitamina C) no conllevan beneficios a la hora de prevenir la enfermedad cardiovascular, los infartos agudos de miocardio o los ictus. De hecho, tampoco parecen mejorar el riesgo de mortalidad por cualquier causa de los consumidores con una excepción: el ácido fólico, o vitamina B9, que se asocia a un menor riesgo de ictus (accidente cerebrovascular).

Como señala David J. A. Jenkins, director de esta investigación, “los estudios desarrollados no muestran pruebas suficientes de que los suplementos con vitaminas o minerales sean beneficiosos para prevenir o tratar la enfermedad cardiovascular. La única excepción es el ácido fólico, para reducir el riesgo de ictus”.

Otro estudio

Otro trabajo, elaborado por investigadores de la Universidad de Minnesota, evaluó los casos de 39,000 mujeres mayores y descubrieron una mayor tasa de mortalidad entre las que tomaban suplementos multivitamínicos.

Parte del problema podría ser que la investigación nutricional se ha basado en suposiciones erróneas, incluida la idea que las personas necesitan más vitaminas y minerales de lo que proporciona una dieta típica; que las dosis grandes son siempre seguras; y que los científicos pueden concentrar los beneficios de vegetales como el brócoli en una píldora diaria.

Para evitar las patologías, insisten los autores del estudio y las autoridades alimentarias, lo importante es comer adecuadamente, siguiendo una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, baja en grasas trans. Como concluyen los autores del estudio más reciente, “es más beneficioso confiar en una dieta saludable para obtener tu ración de vitaminas y minerales. Hasta ahora, ninguna investigación sobre suplementos nos ha mostrado nada mejor que raciones saludables de comidas menos procesadas, incluyendo verduras, frutas y frutos secos”.