Tour “Hacia la cuna del profeta” Aurelio en bici

Cuando escuché sobre la peregrinación de Monseñor Romero de boca del cardenal Gregorio Rosa Chávez, me entusiasmó mucho la idea. A diferencia de la mayoría de peregrinaciones, esta tenía una peculiaridad especial, y es que partiría desde su tumba hacia el lugar de su nacimiento, y no a la inversa, como tradicionalmente son todas las peregrinaciones donde los fieles peregrinan hacia un lugar de devoción o un lugar considerado como sagrado.

Pero estoy seguro de que este detalle no fue una ligereza logística; a mi parecer, tiene un mensaje más profundo. Como lo veo, la peregrinación hecha de esta forma simboliza el renacimiento o la resurrección del mensaje de Monseñor Romero en su pueblo, El Salvador. De hecho, en los tres días de recorrido pude ser testigo de diferentes situaciones que me reiteran que su voz permanece viva y vigente.

Testigo en una bicicleta

El resumen de toda la peregrinación se pudo haber plasmado en un video de 15 minutos, pero estoy seguro de que el mensaje quedaría corto, ya que este es algo más grande y profundo. Aquellos que caminaron en la peregrinación puede que perciban que en video todo es superficial. Pero recuerdo que en el tramo más pesado del recorrido, que es del puente Cuscatlán hasta el desvío de Lolotique, San Miguel, cuando el calor era más fuerte y las fuerzas físicas ya no daban más, tuve un mensaje en mi corazón: que los videos, aunque no pudieran expresar la dimensión de la peregrinación, serían para todas aquellas personas que están postradas en una cama, a quienes su cuerpo no les permite moverse; para aquellos que a pesar de la enfermedad, la vejez o la distancia, poseen un alma llena de amor y que hubieran querido caminar hacia la cuna del profeta y lo hicieron por fe. Para todos ellos.

Riveras del Lempa. La peregrinación recorrió hermosos lugares de nuestro país.

La cuna del profeta. La llegada a Ciudad Barrios fue con una gran alegría y rodeada de hermandad.