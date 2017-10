Trampas del amor, cómo escapar de las relaciones destructivas

IIñaki Piñuel, doctor en psicología, psicoterapeuta e investigador, ha publicado su último libro: “Las 5 trampas del amor. Por qué fracasan las relaciones y cómo evitarlo”. El libro es una guía para sobrevivir a las crisis de parejas recurrentes. Piñuel explica por qué ciertas relaciones fracasan y ofrece salidas al entrampamiento amoroso.

“Aquellos que pretenden estar enamorados de por vida se lo tienen que replantear porque biológica y neurológicamente es imposible. El enamoramiento no dura más de 18 meses”, aseguró el experto.

Las salidas a las trampas del amor están descritas sobre la base de “uno de los descubrimientos más modernos”, dijo este autor. Se trata del funcionamiento de las neuronas espejo, investigado por antropólogo francés René Girard.

“Vivir la experiencia del amor desde un cerebro emocional nos encadenará al más absoluto fracaso e infelicidad”. Iñaki Piñuel, doctor en psicología.

Las neuronas espejo son las que “garantizan que, sin darnos cuenta, tendamos a imitar los deseos de los demás”. Esto genera interferencias en materia amorosa “muy interesantes científicamente pero muy dolorosas humanamente”, sostuvo Piñuel. El funcionamiento de una parte del cerebro denominado “tercer cerebro“, cerebro mimético o sistema espejo, será el que lleve a aprender conductas por imitación. Comportamientos como que te acaben gustando las mismas personas que a tus mejores amigos, los cuales condenan a los triángulos amorosos, responden a estas dinámicas imitativas de las que habla Piñuel.

Asimismo, en los últimos capítulos del libro, sintetiza las claves para caminar por la senda de la felicidad en las relaciones amorosas. Para ello, las parejas deben de dar el paso de vivir desde la desconfianza a la confianza y el cuidado del otro. Siguiendo sus conclusiones, entre otros aspectos, deben tenerse en cuenta que el amor verdadero no puede inducirse o comprarse, tampoco es cierto que estar junto a otra persona sea condición necesaria para ser plenos y felices.

Agregó que estar en una relación de pareja no es una necesidad biológica, sino que responde a una cuestión de voluntad.

Para amar de una forma saludable, es importante contar con una autoestima auténtica. Lo fundamental para conseguir sortear cualquiera de estas trampas del amor es tomar consciencia y distancia del mecanismo mimético y trasformar una “ficción romántica en la realidad”.

Adiós al mito del amor romántico



Las trampas del amor corresponden con los cinco grandes problemas que llevan y abocan a las relaciones humanas “a terminar con un enorme sufrimiento para ambas partes”.



Primera trampa: El robanovias o la robamaridos

Estar bajo esta trampa implica que a la víctima le resulten irresistiblemente atractivas las parejas de sus amigos más cercanos. En realidad, quien ha caído en este entrampamiento amoroso no se siente verdaderamente enamorado, sino que está bajo el efecto mimético de copiar lo que otro ha deseado primero.



Segunda trampa: El curioso impertinente o eterno marido

Consiste en el deseo de ser deseado por los demás. Para ello, sus relaciones deben provocar la envidia de los demás, para lo cual procurarán airear lo maravillosas y perfectas que son sus parejas. El problema surge cuando aparece un elevado número de contrincantes y surgen los celos que ellos mismos se han encargado de generar.



Tercera trampa: La misión imposible, donjuanes y mesalinas

Quien se siente aquejado por esta trampa, se verá incentivado por aquella persona que más se le resista y se le muestre más imposible, lejana o inalcanzable. Sin embargo, acabarán destruyéndose puesto que necesitarán ir incrementando el nivel de exigencia para reforzar su autoestima.



Cuarta trampa: La coqueta o el chico malo

En este caso la trampa radica en que la víctima se siente atraída por aquellas personas que se presentan distantes y lejanas. Esas personas, conocedoras del mecanismo mimético, tenderán a “desearse a sí mismos de un modo intenso y exclusivo” para inducir en el otro la imitación. Se activará la copia de ese deseo por parte de la víctima.



Quinta trampa: El mártir del amor

Esta trampa radica en confundir ser “necesitado” por la pareja con ser “amado” por ella.

Cómo escapar de las trampas del amor



Renunciar a la ficción romántica. Esto es reconocer que la conversión de una persona en objeto de nuestro enamoramiento no tiene nada de mágico ni esotérico, sino que “procede de la transformación mimética de piedras en panes”.



No buscar triángulos amorosos. Rechazar toda idea de buscar nuevas conquistas amorosas cuando ya se está en una relación. El proceso de consumir nuevos “objetos amorosos” terminará transformándose en un infierno.



Narcisismo y seducción. Dejar de tratar de posicionarse ante los demás como un “modelo de admiración” y tratar de seducirlos para convertirlos en admiradores. De lo contrario, el narcisista quedará atrapado en un círculo creado por él.



Dejar la fascinación romántica por el obstáculo. No es cierto que la pasión amorosa tenga que estar ligada a un tipo de dolor ni que a mayor incomprensión o prohibición por un amor mayor vaya a ser su intensidad pasional.



Renunciar al masoquismo. Renunciar no solo al masoquismo, también “adorar para ser adorados” por el otro. Esto es renunciar a hacer cualquier cosa con tal de ser amados por el otro.