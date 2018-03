Usa el arte ancestral a tu favor

Lee también

Después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en las que festejaste y realizaste todas las tradiciones que conocías para asegurarte un año de prosperidad y amor, vuelves a tener una oportunidad de oro para celebrar la vida, la alegría y seguir en el camino de la prosperidad. De aquí hasta la entrada del Año Nuevo chino –año del gallo de fuego– todo lo que pienses, hagas y celebres estará cargado de doble significado como augurio de paz y fortuna.Es por ello que el feng shui se convierte en una de las herramientas que se recomienda para la organización de esta celebración. La fundadora y CEO de DiseñoUNE, Verónica Alvarado, explica la importancia de la incorporación de esta técnica en la celebración del Año Nuevo chino. “Hay una regla de oro en el feng shui que tiene que ver con lo que usted no usó en un año: hay que donarlo, botarlo, regalarlo o darselo a otra persona que sí lo pueda utilizar, porque en nuestra vida está usando un espacio que no es utilitario”, expresó.“Parte de la filosofía feng shui se llama ‘el principio del vacío’. Esto dice que, si usted quiere que lleguen cosas nuevas y buenas a su vida, tiene que dejar los espacios vacíos para que eso llegue. Si todo está atorado, no pueden llegar más cosas. Esto aplica a lo material como emocional”, afirmó la fundadora y CEO de DiseñoUNE.“Entendamos que la filosofía china, en este caso el feng shui, es una técnica de armonización de espacio milenaria que significa viento y agua, que tiene más de 5,000 años de existir, es y tiene como objetivo mejorar nuestra calidad de vida”, agregó Alvarado.Para ella, que es diseñadora de interiores y especialista en feng shui, la importancia de celebrar el año chino es para tener más herramientas positivas. “Esta es otra manera de conectarnos con la alegría, es algo que deberíamos de buscar a diario. Es conectarnos otra vez a una energía de fiesta, a una energía positiva, y a la vez un tema de reflexión”, dijo.“Las recomendaciones son muchas, pero si quiero volver al tema, que la gente se conecte con la alegría y que su mente ande la mayor parte del tiempo positiva, porque eso mantiene energía y mantiene también la salud”, finalizó.