Vence el frío y gana buena salud

A continuación te compartimos algunos consejos para afrontar con éxito el frío y el viento, y puedes contrarrestar cualquier enfermedad.Las temperaturas más bajas no significan que podemos renunciar a la protección de nuestra piel de los rayos del sol. Después de todo, sigue siendo poderoso y dañino aun en los meses de frío. Por eso debes aplicar bloqueador solar con protección UV (ultravioleta) en las zonas de la piel que no se encuentren cubiertas por la ropa.Todavía estando en meses de mucho frío, tu cuerpo necesita el consumo de ocho vasos de agua al día. Es necesario mantenerse hidratado para mantener una piel sana y sin complicaciones.Los días en los que la temperatura baja es muy común que los virus que causan los resfríos y la gripe circulen con mayor frecuencia. Por eso lavarse las manos sigue siendo una de las mejores formas de evitar el contagio. Además, es recomendable taparse la boca o cubrirse con el brazo al momento de estornudar o toser para evitar la propagación de los gérmenes.En el momento cuando la temperatura comienza a bajar, el cuerpo necesita más calorías para afrontar el frío, lo que conlleva a un aumento de peso. Para evitar este escenario, es aconsejable conservar los horarios de alimentación, variar la temperatura de las comidas con alimentos tibios y agregar a la dieta una variedad de frutos secos.Es indispensable aumentar la ingesta de vitaminas A, C Y D en los alimentos apropiados (frutas, verduras, proteínas, etc). La vitamina A evita la resequedad del cutis y las grietas en los labios.Por su parte, la vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir resfríos.