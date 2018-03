¿Vivieron felices para siempre?

Lee también

Te has preguntado ¿por qué hay parejas felices y bien conectadas? Matrimonios que siguen unidos a pesar de los cambios y problemas que en toda relación pueden surgir a lo largo de los años, pues hay algunos hábitos que pueden fortalecer su relación.Así lo explica Willy Pasini, fundador de la Federación Europea de Sexología, quien realizó una encuesta a 700 parejas casadas durante 15 años, quienes confesaron tener descuidada su sexualidad; sin embargo, Pasini reveló que estas parejas se mantenían juntos porque intercambiaban sentimientos positivos.Hay que reconocer que las emociones negativas debilitan los vínculos afectivos que conllevan al distanciamiento. Invertir en el tiempo de pareja es compromiso de ambos, dejar de lado el aburrimiento y recuperar la capacidad de admiración por esa persona que elegiste para ser tu compañero de vida.Tiempo de calidad.Planificar actividades juntos y de ocio son positivas para mejorar la comunicación, y regresar a casa con más energía y recuerdos que compartir.Expresa tu amor con creatividad.Los regalos agregan valor emocional, un gesto que significa que esa persona pensó en ti. No se trata de complacer con un regalo caro, ya que un mensaje de texto, una notita o una llamada telefónica cuentan para expresar el amor por tu pareja.Curiosidad por el otro.Mostrar interés por tu pareja es inyectar interés a la relación. Recuerda que hay aspectos de su personalidad que aún te pueden sorprender.Buen sentido del humor.Sean amigos y aprendan a reír juntos, a pesar de las obligaciones que tienen en su hogar. Ambos necesitan espacios de diversión y volverse cómplices de la espontaneidad.Toque físico.Desde una caricia en el cabello o caminar tomados de la mano, son detalles que se valoran en una relación; sin embargo, es necesario un mutuo acuerdo y buena comunicación, para saber qué es placentero para ti y tu pareja. No se debe dar por hecho sin antes preguntar.