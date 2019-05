1, 2, 3… cambio y fuera

El gobierno del FMLN prácticamente ha concluido y ha dejado un legado, como todos, de cosas buenas, cosas que pudieron haber sido mejores y muchas que no estuvieron bien. Particularmente yo fui un crítico extremadamente duro, cuando sentí que lo que ocurría no era debido; y tal cual es mi estilo, lo que dije lo hice sin tapujos y sin pretender quedar bien con nadie; pero debo reconocerlo, nunca supe que nadie fuera amedrentado por ningún funcionario y la libertad se mantuvo sin mordazas; y ese es a mi juicio, el principal mérito del gobierno del profesor Sánchez Cerén: que al final de su mandato, no hay un solo preso político y continuamos viviendo en una democracia en donde es posible hablar y expresarnos sin temor, por pensar diferente.

Creo que resulta sorprendente la capacidad que tuvo el presidente saliente para tolerar los memes y las bromas de sus adversarios, muchas veces irrespetuosas; y noto desafortunadamente el contraste con el nuevo, cuando amenaza no tan veladamente, a cualquiera que se atreva a cuestionarlo; y cómo publicita el evento en el que ha de coronarse delante del "pueblo", gastando un millón de dólares en el trono y tarima en la que se encumbrará; en tanto, hasta la hora que escribo estas notas, todavía no tenemos certeza de la totalidad de nombres del gabinete, porque eso no ha merecido aparentemente su interés.

El segundo gobierno del FMLN está en los estertores finales; y pronto las golondrinas sacarán las uñas e intentarán responsabilizar de todo a los salientes, los que sin duda, serán responsables de muchas cosas, pero no podrán serlo de lo que ocurra a partir del primero de junio, como tampoco lo fue ARENA desde que el Frente se encontró en el Poder Ejecutivo. Los advenedizos, los oportunistas, los de siempre, esos que cambian de camiseta según sea su conveniencia; y que ayer vistieron tricolores o rojos, después anaranjados y por último "celestinos", esos no tendrán ningún empacho en hartarse a los antiguos funcionarios, de uno y otro partido; sin molestarse en indagar si fueron gente correcta o no. Lo harán, solo porque odian, o porque hoy les conviene quedar bien con el nuevo césar; pero debería entender el entrante presidente, que fueron los mismos que vitorearon a Funes y que hoy lo insultan por las redes; y debería entenderlo, porque la turba no es fiel; y lo mismo eleva a los altares a los santos populares, que los despeña, cuando los ídolos no cumplen las promesas. No lo olvide, presidente Bukele, porque ya alrededor suyo solo oye cantos de aduladores y esos nunca le dirán la verdad, sino solo lo que usted quiera escuchar.

La conexión entre la administración Sánchez Cerén y el Pueblo está por agotarse; como en un diálogo de intercomunicación, quedan unas horas para que solo sea historia y nos imaginemos un "cambio y fuera...". Después empezará un nuevo diálogo, con un nuevo régimen, con otro estilo y otros funcionarios; esperemos que corrija los errores del anterior, sin escudarse en el pasado y tome las riendas del país desde el primer día; y ojalá, que sostenga los aciertos del anterior gobierno, como la libertad de prensa y de expresión; de movilización y de reunión. Pero sobre todo, Dios quiera que entienda el significado de que es deber del presidente cumplir y hacer cumplir la Constitución y que si no, la Patria se lo demandará.