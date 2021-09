1 día después

Ayer 7 de septiembre entró en vigor la Ley Bitcóin, como toda la gente sensata anticipó, no estábamos listos. Hay una gran confusión generalizada, no hay claridad en absoluto sobre muchas cosas, algunas relacionadas con su uso, la más importante si es de uso obligatorio o no, la ley se contradice así como los funcionarios en sus declaraciones, la opinión abrumadoramente desaprueba la ley y cree que se debiera derogar, asimismo mayoritariamente la gente dice no estar dispuesta a usar la criptomoneda, un funcionario del más alto rango amenaza con sanciones, según una ley secundaria, a quien se resista. Así como se necesita una infraestructura masiva para su uso y no se tiene, se necesitaría igualmente una infraestructura masiva para perseguir y sancionar a los miles que no quieren o no pueden usarlo y no se tiene.

El pronóstico es que el bitcóin nació muerto o muy enfermo y no sobrevivirá, todo apunta a que correrá la misma suerte del petro venezolano, que se lanzó en diciembre y hoy prácticamente no se usa. Al igual que Bukele, Maduro regaló dinero a quienes bajaran la aplicación, muchos lo hicieron, pero desde el día 1 hubo problemas, la plataforma estaba saturada, no despachaban lo que la gente compraba, el dinero desaparecía sin explicaciones, largas filas para atender reclamos, no se admitían colas para despachar. Luego de la avalancha de venezolanos que salieron a gastar el medio petro que les regaló Maduro, la plataforma se cayó, muy difícilmente se pueden hacer transacciones en petros, casi nulas.

Escribe El País de España: "la criptoeconomía tiene obstáculos no solo como la mala conectividad y la inestabilidad eléctrica, sino la poca formación de la población sobre el tema. El petro se ha ensayado justamente con los jubilados, los menos alfabetizados digitalmente, con quienes cala más fácil la ilusión monetaria por un token".

En nuestro país, la Ley Bitcóin y todo lo relacionado ha sido el centro de la noticias fuera y dentro del país, como señalan algunos analistas, esto ha sido más una cortina de humo para ocultar los graves problemas que enfrenta el gobierno, la ilegal instrucción de la Sala de lo Constitucional totalmente obediente a Bukele, sobre la reelección, una de las mayores violaciones a nuestra joven democracia.

Asimismo quitar ruido del golpe de Estado en que la Asamblea de diputados empleados de Bukele destituyó y reemplazó ilegalmente en el fondo y en la forma a la Sala de lo Constitucional que ahora falló por la reelección presidencial, de igual manera al fiscal anterior que estaba procesando casos de la lista Engel, e impuso a un señor totalmente obediente al presidente, amenaza con encarcelar a cualquiera por cualquier razón que le parezca. Todos acompañados de fusiles al tomar su puesto, peor que antes de la guerra.

Igualmente gordo es la destitución de todos los jueces mayores de 60 años sin ninguna explicación lógica. Uno de los que hacen el ridículo todos los días dijo que estaban limpiando de jueces corruptos el sistema.

Hay otra media docena de temas graves que no mencionamos, el posible arreglo con las maras, la absoluta opacidad en las compras de gobierno, el volver retroactivo y sin vencimiento el plazo de supuestos delitos, a la medida, para perseguir opositores, y muchos más, vivimos totalmente fuera de un Estado de derecho.

El bitcóin morirá lentamente, unos cuantos harán mucho dinero y se lavarán fondos sucios. La economía puede sufrir, el FMI no nos prestará los fondos para sobrevivir unos meses...

Gran cortina de humo.