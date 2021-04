10 pasos para desarrollar resiliencia

La tragedia que vivió en 2015 la poderosa directora de Facebook, Sheryl Sandberg, durante unas vacaciones cuando encontró muerto a su esposo en el gimnasio del hotel en medio de un charco de sangre tras un infarto que le hizo golpearse la cabeza, me parece que demuestra la fragilidad humana. Sandbers perdía en minutos todo: el amor verdadero, la familia unida; fe; un trabajo relevante y exitoso; un liderazgo reconocido en la sociedad para devolver y mejorar la sociedad...

Inspirándome en el libro "Plan B", que escribió la mujer "tech" más influyente del Silicon Valley, CA, compartiré 10 consejos de resiliencia adaptados a mis vivencias:

1. Respirar de nuevo. Aprender a serenar el corazón estando alerta de no caer en tres trampas que frenan el proceso de recuperación: 1) Culparse de lo ocurrido. 2) Creer que el suceso doloroso perjudicará a todos los campos de la vida. 3) Suponer que el trauma durará para siempre. "La clave reside en encontrar el apoyo para salir a flote y seguir adelante".

2. Echar al elefante de la habitación. Es frecuente que muchos amigos cercanos no preguntan por pena. Por eso es importante hablar del tema abiertamente, sin ignorarlo, para romper el silencio incómodo.

3. La regla de platino de la amistad. "Apoyarse en los seres queridos ayuda a sobrellevar los problemas. No hace falta estar con ellos en todo momento, en ocasiones, basta con saber que, si se necesita, se puede acudir a ellos, como una red de seguridad".

4. Tratarse con ternura, compasión y confianza en uno mismo. Los errores propios tratarlos como se haría con el mejor amigo o amiga, que normalmente se hace con solidaridad y amabilidad. Hay que admitir que las imperfecciones son intrínsecas al ser humano y no han de ser obstáculo para ser felices. "No se trata de eludir las responsabilidades, sino de no autocastigarse tanto como para impedirse salir a flote".

5. Un salto resiliente hacia adelante. Los episodios traumáticos transforman a quienes los sufren. Lo ideal es que en el proceso salga a la luz la mejor versión de sí mismos. En eso consiste la resiliencia: en sacar algo positivo de cualquier dolor, mal momento o de una inmensa pérdida.

6. Recuperar la alegría. La capacidad de ser alegres a pesar de tener un gran dolor es parte de la vocación humana. Para mí, la clave está en vivir los pequeños momentos cotidianos y enfocarse en ser felices solo por el día. "Vivir como si no hubiera mañana y aprender como si viviéramos para siempre", decía Gandhi. Los instantes felices dan paz, calman el dolor y desarrollan la resiliencia.

7. Educar en resiliencia a los niños. "La resiliencia no es un rasgo de la personalidad, sino un proyecto de vida". Por eso, eduquemos en familia para aprender de los fracasos a ser fuertes.

8. Fortalecerse juntos. "Las ganas de vivir se beben de las conexiones con los demás". Coincido en que se necesita una comunidad de familiares y amigos para sobrevivir una tragedia o pérdida. De nuevo agradezco de corazón a quienes de cerca y de lejos me acompañaron...

9. Fracasar y aprender en el trabajo. En el entorno laboral es bueno aplicar estos consejos de resiliencia. No importa fracasar miles de veces, sino que hay que levantarse siempre. "Cuando se genera un espacio seguro en la empresa para hablar de los errores, las personas son más proclives a comunicarlos y menos a cometerlos".

10. Amar y reír de nuevo. El sentido el humor es parte importante de la resiliencia para superar la tragedia. Saberse amados (por Dios, especialmente) da paz. Sonreír con alegría crea pensamientos, sentimientos y acciones positivas, contribuyendo a su vez a romper tensiones y reducir el dolor.