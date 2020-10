1,400 días de terror: Historia de un tirano

Hace algunos días, en un programa de televisión de los pocos que no han sido comprados por el aprendiz de dictador que gobierna con miedo y fuego El Salvador, me permití hacer una comparación entre este lúgubre personaje entronizado por el fanatismo de sus seguidores y la cobardía o el acomodo de sus críticos, con otro personaje histórico, que destruyó la pujante economía romana y convirtió en esclavo a su Pueblo, después de reprimir brutalmente a sus críticos; su nombre, Calígula.

En medio de muchos que comprendieron el paralelismo, más de algún seguidor del fuhrer salvatrucho, de los pocos que se jactan de haber leído algo, pero de los muchos que no entienden nada más allá del silabario, pretendió corregir el símil advirtiendo que el heredero de Tiberio César no había sido elegido por votación popular y que el nuestro sí. Déjenme aclarar, por si alguno de aquellos eruditos golondro-celestes ha llegado a este punto de la lectura, que obviamente me refería a la estructura de personalidad de ambos sujetos y a su actuar después de haber llegado al poder. Hoy ampliaré un poco esta comparación, guardando, por supuesto, las diferencias que ambos puedan tener.

El problema de las tiranías (y de esto hay gran cantidad de ejemplos) es que la inmensa mayoría de estos lunáticos se sienten imprescindibles y llamados por el destino para redimir a sus Pueblos, siendo la verdad que más bien los destruirán; pero intuitivamente o por conocimiento, se ciñen a un patrón muy parecido y utilizan la distorsión de la información a su favor, evitando cualquier noticia que les incomode y gastando verdaderas fortunas en propaganda. Los déspotas, enamorados de ellos mismos, se hacen construir estatuas; y recientemente colocan sus fotografías en donde puedan y pretenden establecer una dinastía a partir del culto a su personalidad, para lo cual compran la voluntad del ejército, sobornando a sus jefes; y como no toleran personas mejores, su séquito está constituido casi exclusivamente por ineptos.

Así fue Calígula, un muchacho escuálido del que se burlaban los otros niños y cuyo único mérito fue ser hijo de su padre, un hombre poderoso. Cuando por azares del destino llegó al poder después de la muerte de Tiberio, quien resultaba odioso para el Pueblo, la gente tenía gran esperanza en el nuevo césar y el populacho vio con satisfacción cómo este tiraba monedas para los pobres, mientras el vulgo lo vitoreaba. Lo que todavía no alcanzaban a comprender es que el germen de la tiranía ya anidaba en su podrida alma, habiendo comprado a la guardia pretoriana al incrementar su salario y hacerlos jurar lealtad hacia él, y no a la república, como hasta entonces había sido. A partir de ese momento y por 1,400 días que duraría su reinado de terror, fomentó un culto a su personalidad, obligando a la gente de Roma a rendirle pleitesía, como a un dios viviente. El desastre económico lo acompañó, al dilapidar el erario público y perseguir a sus adversarios, primero veladamente y luego con odio voraz, para lo cual trabajó en destruir el poder del senado, insultando a los representantes de la nación hasta el absurdo; incluso llegando a nombrar cónsul (cargo que sería equivalente a presidente en nuestro tiempo) a su caballo Incitatus.

Lo que nunca entendió este desquiciado, como frecuentemente sucede con quienes queriendo ser rey, destruyen las instituciones que defienden al Estado, es que al rodearse de esbirros y personas sin honor y haber desmontado la institucionalidad, se colocan a sí mismos en un grave riesgo, ya que los que antes traicionaron sus ideales, no tendrán reparo en traicionar al tirano, cuando sin ley, este ya no les sea de utilidad; y eso fue exactamente lo que le pasó al cuarto césar de la familia juliana; y así su propia guardia lo asesinó en uno de tantos pasadizos romanos, al no soportarlo más.

Triste final para un hombre que se creyó un dios y trató a los otros con el odio del demonio. Ojalá que quienes se sientan tentados al Poder absoluto comprendan que nadie escapa del destino que cada quien cultiva; que Dios nos libre de la tiranía.