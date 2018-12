2018, eventos relevantes que marcaron

"Algunos hechos relevantes. Finalizó la Sala de lo Constitucional, su contribución al Estado de derecho es monumental. Fueron enjuiciados dos expresidentes y un exfiscal por corrupción, inédito. Con lo robado Saca fundó GANA, gobernabilidad para Funes, corrió para presidente, hoy aparenta ser partido de un nuevo candidato. SON LOS MISMOS".

Finalizó 9 años de ejercicio la mejor Sala de lo Constitucional que hemos tenido, su legado no se juzga por lo hecho en el 18 sino en todo su ejercicio. Difícilmente 4 personas han hecho tanto por consolidar el Estado de derecho y la institucionalidad en el país. Absolutamente independientes de poderes políticos y económicos, incorruptibles, con sus sentencias repartieron justicia afectando a sectores de izquierda y derecha por igual, ejemplo en este país polarizado. Sus fallos no fueron populares entre los afectados, pero el respeto que se ganaron en la ciudadanía les ganó tanto apoyo que todos sin excepción cumplieron aunque no estuvieran contentos. Su legado al fortalecimiento del Estado de derecho, la institucionalidad y el servir honesta y valientemente es uno los sucesos más importantes de la década. Dejan una barra muy alta para los que les suceden.

Dos expresidentes y un exfiscal fueron perseguidos y enjuiciados por corrupción, algo inédito en nuestra historia.

Saca fue enjuiciado y condenado por corrupción y otros. La corrupción alcanzó niveles nunca vistos en los períodos de Saca, un genio del mal y de su discípulo Funes. Sistemáticamente saquearon al Estado usando el mecanismo de gastos no auditados, "partida secreta". Con ese dinero además de enriquecerse ilícitamente, Saca lo utilizó para comprar a todos, a las estructuras de su partido reemplazando voluntarios honestos por gente a sueldo obediente, a diputados, magistrados, gente de oposición... con esos dineros compró a los diputados tránsfugas que constituyeron GANA, formó ese partido junto con Rovira que fue director del FISDL en su período, Gallegos y otros 11 diputados.

Lo creó para seguir en el poder por la vía política. GANA le dio gobernabilidad a Funes con sus votos sumados al FMLN y le sirvió de plataforma para lanzarse nuevamente de candidato presidencial. Ahora GANA aparenta ser el partido de un nuevo candidato, cambiaron color y símbolos, esconden a los rostros conocidos, pero son LOS MISMOS DE SIEMPRE.

Funes huyó a Nicaragua protegido por su partido y el sátrapa carnicero Ortega le concedió ridículamente asilo político como si fuera perseguido por sus ideas políticas y no por corrupción. Interpol finalmente se mueve y se espera que en el 19 sea repatriado y encarcelado.

Las elecciones de diputados y alcaldes de marzo cambiaron la correlación de fuerzas, el FMLN fue castigado duramente por 9 años de mal gobierno, corrupción y su alineamiento con los regímenes sanguinarios de Venezuela y Nicaragua. El votante le dio a ARENA suficientes diputados para vetar lo que requiera mayoría calificada en la Asamblea y redujo al FMLN a 23 diputados contra 37 de ARENA.

Algo relevante, el FMLN después de ser gobierno comprendió las dificultades de ejercerlo y buscó acuerdos de país con ARENA, en la elección de magistrados, de fiscal a tiempo y de Presupuesto, lo que produjo una reacción positiva en los mercados, el alcance de acuerdos y garantía del repago de la deuda, subiendo la calificación país a BB-estable B, de CC+/C, muy distante de los años de oro en que nuestra calificación era "grado de inversión", pero muestra lo importante de alcanzar acuerdos país, ese es el camino.

Destacaron negativamente las caravanas de migrantes que desnudan deudas que tenemos con los más necesitados, arreglar el país para que tengan oportunidades.

Personalmente destaco los avances del Plan El Salvador Seguro, del CNSCC, privilegiando la prevención y rehabilitación, plan de largo plazo que funciona pero no se conoce bien, debe seguirse por 20 años o más, haciendo los ajustes necesarios en el tiempo.

Queda mucho en el tintero naturalmente.

Bendiciones y paz a todos y a nuestro país.