2019: desafiante y comprometedor

No se trata aquí de ignorar los obstáculos que en el pasado dificultaron que el país avanzara conforme lo suponía la finalización del conflicto armado. Pero sin lugar a dudas, la acumulación de los problemas no resueltos y su complicación, por acción u omisión, llevan a reflexionar sobre los desafíos y, sobre todo, el compromiso que debemos asumir durante el año que recién se inicia. Obviamente, no se puede ignorar la inquietud e incertidumbre que se palpan en el ambiente, no solo por las aprehensiones que origina el mismo escenario interno, sino por las dificultades de enfrentar, con algún grado de solvencia, una problemática internacional cada vez más compleja y peligrosa.

Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, gran parte de la población resiente esa enorme carga que se nos ha venido acumulando por varias décadas. Y los candidatos que deben enfrentarse en los comicios del 3 de febrero próximo deben estar conscientes de ello. El que resulte ungido deberá, primero que todo, poner su mayor esfuerzo en unir a la familia salvadoreña, pues solo así podemos hacer frente a los graves problemas que confrontamos y que nos han alejado de las esperanzas que surgieron con el Acuerdo de Paz: un sistema económico equitativo e incluyente, justicia universal, solidaridad, paz social, abatimiento de la pobreza estructural, desarraigo de la corrupción y la impunidad.

Porque en vez de eso –y con lo que nos hemos "acostumbrado" a vivir– hemos venido arrastrando por décadas un crecimiento económico mediocre y excluyente, el desbordamiento de la delincuencia, cuadros dantescos de pobreza, el saqueo del erario nacional, el deterioro brutal del medio ambiente y de la provisión de bienes y servicios públicos, el desarraigo creciente de familias enteras por falta de oportunidades en la tierra que los vio nacer, entre otros. En contraste, hay expresiones de modernidad (ej. rascacielos exuberantes y consumo suntuario excesivo), mucho de ello respaldado por los cuantiosos recursos que recibe el país por remesas e inversión privada legítima aunque escasa, pero que se mezclan con el lavado de dinero y activos, la extorsión y, en general, con operaciones ilícitas del crimen organizado.

Obviamente, nuestro desempeño como nación no es ajeno a lo que pasa en el mundo exterior, pero tampoco hemos desarrollado la fuerza mínima –uniendo esfuerzos y voluntades– para paliar los embates que se originan allende nuestras fronteras. En el balance, cuatro gobiernos de derecha y dos del signo opuesto no han sido consecuentes con una sociedad sin duda estoica pero ávida de progreso.

Para los próximos comicios, se presentan otras opciones. Para "los que llegaron tarde" existe, entre estas, la que necesita el país para cambiar el statu quo; sin embargo, para muchos, ella es solo una expresión tropicalizada de ese populismo mezclado con un nacionalismo exacerbado –que se confunde con el verdadero patriotismo– que se expande aun en los países de vieja tradición democrática como los europeos, estimulado por esa especie de doctrina que se ha dado en llamar "trumpismo". En nuestra América Latina, igualmente han surgido otros actores –paradójicamente de signos ideológicos totalmente contrapuestos–, como son AMLO en México y Bolsonaro en Brasil, que pueden fácilmente incidir en quienes pretenden gobernarnos. Cuidado.

Por lo demás, se cierne la amenaza de un deterioro económico mundial que afectaría todavía más nuestro adormecido sistema productivo, exacerbado por una situación fiscal cada vez más complicada, la corrupción desenfrenada, servicios públicos deficientes, un sistema de seguridad que no termina de afianzarse y una institucionalidad constantemente asediada. Tomar conciencia de estos problemas y aprovechar eficaz y transparentemente nuestras limitadas fortalezas es un primer paso en la dirección deseada.