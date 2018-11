2019 será, sin duda, un año de expectativas sin precedentes, que hay que saber manejar con habilidad creativa

Lo inequívocamente cierto de la coyuntura histórica por la que vamos transitando es que las condiciones imperantes ya no le dejan a nadie la opción de desentenderse de lo que pasa y de lo que puede pasar en el país de aquí en adelante.

Esto no se produce de manera repentina e inesperable, sino todo lo contrario: desde hace mucho tiempo el sentir y el pensar ciudadanos vienen fermentándose en una insatisfacción que, aunque no daba muestras de abierta insatisfacción, se mostraba reiteradamente, por ejemplo, en las encuestas de opinión pública, en las que la ciudadanía se pronunciaba por la necesidad de que la conducción nacional tomara un rumbo correcto. En estos momentos, el descontento creciente se oculta cada vez menos y las señales de la frustración están a la vista, haciendo que el escenario tiemble de cara a lo que podría venir, y no sólo por la decisión popular del 3 de febrero sino por todo lo que se está reconfigurando.

Ante un panorama como el actual, los salvadoreños de todos los niveles y responsabilidades estamos en el deber de reavivar nuestras percepciones sobre el fenómeno real, para ya no seguir padeciendo las consecuencias de la inercia mecánica que ha sido lo común hasta la fecha. En primer lugar, y porque el apremio del calendario así lo demanda, habría que dedicarle mucho pensamiento analítico y valorativo al voto que cada quien emitirá en el día señalado, y no sólo tomando en cuenta las propias simpatías y antipatías, sino lo que puede y debe ser la suerte del país en función del presente y con miras al futuro.

Hemos empleado en el título de esta columna el término "habilidad creativa" porque creemos que identifica con bastante precisión el instrumento que es el más adecuado según las circunstancias para entender y procesar lo que nos corresponde hacer en lo inmediato. Y esa habilidad, si bien tendrían que emplearla en primer lugar los diversos actores nacionales y sus liderazgos, es una responsabilidad que debe ser asumida por todos los salvadoreños, con los matices y las diferencias que son naturales. Esta no sólo es tarea de intelectuales o de dirigentes: es función general.

Lo inequívocamente cierto de la coyuntura histórica por la que vamos transitando es que las condiciones imperantes ya no le dejan a nadie la opción de desentenderse de lo que pasa y de lo que puede pasar en el país de aquí en adelante. Las expectativas se aglomeran alrededor de todos, y lo que nos toca es reconocerlas en su auténtica dimensión y en su exacto sentido. Sólo al encararlo así podremos garantizar que nuestra realidad funcione en todas sus expresiones.

No nos cabe duda de que 2019 será un año muy especial en nuestro decurso evolutivo, y eso puede ser para bien o para mal según sea la forma en que se manejen las percepciones y las proyecciones que están sobre el tapete. La conciencia ciudadana y la responsabilidad organizada deben operar al máximo para viabilizar la hoja de ruta.

El proceso nacional ha venido avanzando entre múltiples obstáculos pero con una consistencia digna de respetuoso reconocimiento. Todas las decisiones por venir deben honrar dicho proceso. No sólo la del 3 de febrero sino las que tengan que venir desde el 1 de junio.

Porque hay que subrayar que la vida no se detiene en ningún instante, por dramático que sea. Entonces no sólo asimilemos expectativas sino que habilitemos perspectivas.

En los días que faltan para que llegue 2019 habría que identificar todas las energías disponibles.