2020: Annus horribilis...

...Qué bien que ya se va a terminar, pero antes La Pluma de Calín arranca su relato anual # 35 (la costumbre debutó en 1985) para dejar grabado, desde su perspectiva, lo sucedido.

Horribilis, por un mortal virus cuya cepa se originó en la sopa de murciélago de Wuhan, e impactó al mundo peor de lo que lo hizo WW2: Cerramos el año con 73 millones infectados, 1.6m muertes, y contando. De China, mutó a Alemania, Japón, Taiwán y Vietnam. Un mes más tarde (febrero), saturó las morgues de Italia, seguido de las de Inglaterra, Francia y España, imponiendo lockdowns a su paso, paseándose en la economía mundial, y afectando profundamente nuestras vidas.

A partir de marzo, el efecto dominó del lockdown se replicó alrededor del mundo, provocando compras de pánico, sobre todo de papel "palín", lo que comprueba que es cierto que los humanos nos "cagamos" del miedo. "También las loras" aclara la lorita Pepita, "bien zurradas tengo las mentiras de El Diario El Salvador" informa.

El que pispileya muere, razón de la veloz migración digital de las compras, el trabajo (home office) y la educación. Aplausos a todos los que logramos torear el reto.

Mientras tanto, Trump te guste o no te guste, gracias a Covido, ¡te vas! Pensaste que usar mascarillas era gay; te peleaste con el WHO, nos juraste que "by Easter, bye, bye, China virus".

"Get your white ass out of the White House", en inglés pateado, le ordena la lorita; (conozco a muchos que están celebrando esta salida, como nosotros celebramos la del Funesto).

Los lockdowns se pasearon en las finanzas mundiales. En las 3 semanas de avalancha por la compra de papel higiénico, el valor de las SP500 se desplomó 25 %. La aviación y el turismo fueron las industrias más castigadas, con caídas en demanda de un 70 %. Nacas de viajadera en Semana Santa, summer, Zangivin, y a duras penas Navidad.

El Salvador horribilis

El domingo 9F, previo a nuestro lockdown, el presidente de 9 meses le da golpe a nuestro poder legislativo, militarizando la Asamblea y hablando con Dios, luego de hacer un llamado a la insurrección. Zorro se quita traje de oveja.

El zorro se encierra en su cueva, y sale hasta el 21 de marzo a inyectarnos miedo por la hecatombe, peor que Hiroshima y Nagasaki combinadas, que se nos venía encima. Pero el presidente más cool del mundo nos defendería mejor que el Chapulín, siempre y cuando nos encerrásemos por 30 días (los 30 se convirtieron en 150). Que no nos preocupáramos, pues en 60 días tendríamos el hospital más grande de Latinoamérica. Brilla por su ausencia, junto a los miles de millones que prestó.

Horribilis pues, por más de un semestre, prohíbe el ingreso de 4k #varados; aprovecha nuestro pánico, para implementar cercos "sanitarios" (militares) y centros de "contención (contaminación), para lavar cocos, y para endeudarnos hasta el cereguete.

Horribilis, decenas de trapos chucos de irregularidades en las compras de emergencia; la falta de rendición de cuentas; tanto odio, división, hambre (banderas blancas), desempleo (más de 200k), ¡tanto sueño ponchado!

Horribilis el manejo político, y no técnico del maldito virus chino, con la intención de conseguir mayoría legislativa y municipal en febrero próximo; su script de conquista del poder absoluto al pie de la letra.

Annus horribilis en la Guanacia, pues a la mayoría parece no importarle este macabro plan, a pesar de que más claro no canta una lora. Focas les dicen porque le aplauden.

También horribilis, pues la mayoría piensa que ya no hay virus, juzgando por los amontonamientos (políticos, comerciales y sociales), por todos lados. Cierto, ya hay vacuna, pero de aquí que llegue...

… "No sean Covidiotas, despierten y, en febrero, salgan a votar", se escucha desde el patio.

Continuará...