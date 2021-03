"Desaparecidos" también hubiera podido ser el título. ¿Los números o la palabra? En ambos casos se esconden detrás nombres, individuos, seres queridos definitivamente condenados, de nuevo y para siempre, a la sombra y al olvido. Eso es desaparecer en nuestras tierras. Eso es lo que le ha pasado a Diego, Wílmer, Karla, Kevin Francisco, Steven, Jordin, Kevin Armando, Sonia, Jefferson, José, Elix, Wilber, Kevin Alexander, Andrés, Franklin, y todos los otros, tantos otros. 20 años, 25, 27, 45, 42, 18, 19, 14 años. Podrían ser sus hermanos, sus padres, sus hijos. Y lo son. Son los hermanos, los padres, los hijos de alguien, y los nuestros.

Son los que desaparecieron del día a la mañana, a veces el mismo día, la misma tarde, que salieron, a comprar pan –"esperame, ya vuelvo"– y que nunca volvieron. Y ahí, cerca, en casas tristes y silenciosas, siguen esperando.

2,273 desaparecidos. Esa es la cifra de personas desaparecidas, en 2020, en El Salvador. Pero también están los otros, que "quedaron fuera de la lista", como escribe Bolaño sobre las mujeres asesinadas en su novela 2666: "Otras quedaron fuera de la lista o que jamás nadie las encontró, enterradas en fosas comunes en el desierto o esparcidas sus cenizas en medio de la noche, cuando ni el que siembra sabe en dónde, en qué lugar se encuentra".

Mientras trabajaba en Usulután, Karla, 18 años, salió para dejar un licuado y no regresó. Jefferson, 14 años, desapareció en San Miguel. José, 45 años, fue visto por última vez en Soyapango. Kevin Mártir, 26 años, fue a votar y nunca volvió. Glenda fue vista por última vez en Santa Ana. Steven, Jordin y Francisco, de 18, 17 y 19 años, están desaparecidos desde el principio de este año. Sin ninguna ayuda ni atención por parte del Estado, sus familiares buscan, solos y desesperados, sin tener ni una tan sola pista. Solo ven artículos en la prensa escritos en pasado: "Francisco soñaba con ir a la universidad, es por eso que todos los días ahorraba una parte de sus ingresos".

A finales de enero encontraron los restos de Diego y Wílmer, jóvenes repartidores que habían desaparecido en noviembre de 2020. Encontraron sus osamentas enterradas; solo se podía reconocer las chaquetas verdes y negras de la empresa de comida rápida en la que ambos trabajaban.

2,273 es más que el número de víctimas de homicidio en 2020. El gobierno anuncia con mucho orgullo el descenso de los homicidios, y es una excelente noticia, claro está –a pesar de sus razones escondidas y perversas–, pero hay justamente que luchar de verdad y en honduras contra la violencia, sus raíces y manifestaciones. Eso empieza con erradicar la violencia verbal y cotidiana, las amenazas en redes sociales como en la calle, con el peligro y la muerte en potencia para todas las víctimas. Se debe investigar, buscar siempre a todos los desaparecidos, no importa cuán numerosos sean y de dónde vengan o cómo se llamen: todos. Y no olvidarlos nunca, no abandonarlos de nuevo, a ellos ni sus familiares. Para que nadie jamás sufra ese dolor indecible e insoportable, de no saber, ni por qué, ni cómo, ni dónde; de no saber nada. Para que nunca más una madre ande desesperada buscando llorando en la calle a su hijo o su hija, desaparecidos.