25 aniversario

Hace 25 años (julio/1997) comencé a opinar constructivamente sobre la realidad nacional, bajo el enfoque de desarrollo sostenible. La oportunidad que me ha dado LA PRENSA GRÁFICA me ha permitido compartir análisis, reflexiones y propuestas. Agradezco a todas las personas que me han honrado con su lectura y comentarios.

He escrito cerca de mil artículos. A continuación, hago un resumen de 25 puntos que han llamado la atención de muchos lectores, principalmente de estudiantes, profesionales, empleados y empleadores.

1. La sociedad salvadoreña está en plena transformación. La familia ha cambiado, el crecimiento urbano ha sido vertiginoso y la transculturación marcha aceleradamente.

2. El deseo de superación, el éxodo y las remesas de los salvadoreños –de 1980 a la fecha– han sido el salvavidas de la economía nacional y familiar.

3. El modelo de exportación de mano de obra y recepción de remesas es insostenible. El reto es que los jóvenes asocien su proyecto de vida con el futuro del país de origen (la fuga de talentos es enorme).

4. Optar por la dolarización y descartar el Plan de Nación significó descuidar la relación población-territorio. No hubo resistencia cívica debido a los terremotos de enero y febrero/2001.

5. Tres de cada diez personas no logran cubrir sus necesidades básicas y el 36 % de los niños de 0 a 17 años vive sin alguno o sin ambos padres.

6. La escolaridad promedio es de 7.2 años y el 74 % de los trabajadores labora en el sector informal.

7. Aproximadamente 700 mil hogares son encabezados por una mujer. Retribuye, entonces, aumentar la tasa de participación económica de las mujeres (46 %). La de los hombres es 79 %.

8. El asistencialismo permanente hace dependiente a la población más vulnerable de "papá gobierno".

9. El Salvador transitó de la violencia política a la violencia delincuencial en apenas un par de décadas.

10. No hay "guerra social". Lo que ha sucedido es que la economía criminal (uso de la fuerza bruta como modus vivendi) se ha expandido en todo el territorio nacional.

11. El municipalismo fracasó. El divorcio entre alcaldías y población fue evidente cuando las comunidades no protestaron al congelarse y reducirse el FODES (ajuste fiscal). Desarrollo local no ha habido.

12. La migración irregular no se puede impedir. El desafío es que la migración deje de ser masiva.

13. La migración masiva se detendrá al mejorar la calidad de vida de la población en su lugar de origen.

14. Solo San Salvador y La Libertad son receptores de población, los otros 12 departamentos son expulsores de población.

15. Una vía de solución es desconcentrar la actividad económica del AMSS y ampliar las oportunidades de educación y trabajo en el interior del país.

16. Transformar los mercados municipales (son alrededor de 100) significa propiciar encadenamientos productivos y generar espacios de sana convivencia y recreación en los 14 departamentos.

17. La nueva revolución industrial obliga a mejorar la educación técnica y formación profesional.

18. Transparentar y profesionalizar la gestión pública es clave para mejorar la relación gobierno-sociedad.

19. El acceso a la justicia y la participación ciudadana le dan cauce a la democracia.

20. Una ciudadanía informada y activa puede equilibrar el peso entre la sociedad, el Estado y el mercado.

21. Los ríos son usados como letrinas. La gran tarea intergeneracional es rescatar las principales cuencas hidrográficas.

22. La pandemia del coronavirus ha confirmado la capacidad de resiliencia y solidaridad de los salvadoreños.

23. El cambio climático pone en jaque al sector agropecuario y la seguridad alimentaria. Corresponde institucionalizar la gestión del riesgo.

24. El conflicto ruso-ucraniano y la inflación mundial agudizan los problemas nacionales. El desequilibrio fiscal, el desempleo juvenil y la vulnerabilidad ambiental pueden llevar a tocar fondo.

25. Atender lo urgente sin descuidar lo importante. Un requisito para lograrlo es conciliar el enfoque político (búsqueda del poder público) con el enfoque de desarrollo (búsqueda del bien común).