Lee también

Celebramos 25 años de cómo en muchos afiches de 1992 se leía “la tan anhelada paz”, pero ¿realmente logramos vivir en paz? Me lo pregunto porque yo no viví el conflicto armado, de hecho nací cinco años después de que se firmó la paz. Hoy en día El Salvador es uno de los países donde más cifras de homicidios se cometen en países sin conflicto armado. El miércoles de la semana pasada, muchos medios de comunicación no tuvieron tema, pues se cerró un día sin homicidios, algo que en nuestra sociedad es insólito, y de ahí nace la pregunta ¿vivimos en paz?Según su origen, la palabra paz se deriva del latín ‘pax’, que no es más que el estado pleno, un equilibro total a nivel social y personal, pero viendo el entorno salvadoreño vemos una sociedad convulsa, que va muy rápido, que no le importa el bien común, vemos cómo el concepto de paz entonces no se cumple.La sociedad salvadoreña hoy por hoy no está tan bien que se diga, la herencia que nos dejó la guerra civil en El Salvador fue la de las pandillas, aquellas que se formaron por jóvenes deportados de Estados Unidos, muchos de ellos no tienen padres, pues se fueron a la “tierra de las oportunidades”.Creo que es momento de hacer reflexión y ver si estos 25 años nos han enseñado algo que si aquella firma de acuerdo de paz en Chapultepec heredó algo positivo para las nuevas generaciones o fue un mero acuerdo entre extremas para dejar de matarse entre sí.