¿28 días para el bitcóin?

La ley dice que entrará en efecto el 7 de septiembre próximo, estamos a escasos 28 días para que se inicie la obligación de aceptar el bitcóin como pago, dice que obligatoriamente, el presidente ha dicho en declaraciones ambiguas que será voluntariamente. Si esto es como el presidente dice estamos salvados, si es como dice la ley entramos al desastre económico sin precedentes.

Los tiempos no dan para su implementación, no tenemos la gigantesca infraestructura necesaria, desde cientos de miles de cajeros, acceso a internet aproximadamente 58 % de los habitantes, muchos de ellos con teléfonos sin la plataforma, que puede soportar dichas transacciones, solamente un tercio de los salvadoreños tiene algún tipo de cuenta bancaria, no existe la infraestructura de usuarios equipados para usarlo.

Para implementarla se necesita desarrollar la minería que requiere la enorme cantidad de la energía que consume, gran parte de lo que usa el país, la energía termoeléctrica que alguna vez ofreció el presidente de nuestros volcanes no es factible, pozos estrella producen 50 a 70 MW, una ínfima cantidad de lo que necesitaría la minería del bitcóin en el país y el costo de producción es mucho más alto que el de otras fuentes como solar, hidráulica, eólica o biomasa. Demasiado alto. No tenemos la energía eléctrica para ello.

Esa minería produce enormes daños ambientales, irreparables. Elon Musk, el multimillonario que ofreció aceptar el bitcóin para la compra de sus vehículos Tesla, se retractó considerando que el daño ambiental de usar el bitcóin es enorme y no vale la pena.

La lógica elemental en economía, específicamente en Teoría Monetaria, es que la gente y las naciones prefieren una moneda fuerte a una moneda débil si tiene que escoger, sería el caso del bitcóin, un criptoactivo que no llega a ser moneda y nadie lo respalda contra el dólar de los Estados Unidos respaldado por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Imagínese que a usted le ofrecen pagarle en bitcóin o dólares y usted es una persona que vive de sus ingresos y tiene sus compromisos financieros, renta, comida, electricidad, etcétera, en dólares, siendo el bitcóin altamente volátil y especulativo. Lo que le pagan hoy puede valer 20 % menos al final del día. Pudiera ser que subiera también. Qué haría con su responsabilidad familiar, ¿preferiría la certidumbre o se la jugaría como la ruleta? La mayoría de las personas sensatas, 90 % o más, irían por lo seguro y conocido.

¿Qué pasa con las empresas y los bancos? Exactamente la misma situación, no pueden tomar ese riesgo sin serias posibilidades de quebrar, sin serias posibilidades de no cumplir con sus acreedores. Eso es válido para la micro y mediana empresa, así como para las actividades económicas informales. Irían todas a la quiebra probablemente.

Quienes reciben remesas, que en los meses que vienen serán menores por la suspensión de la ayuda extraordinaria para la pandemia en Estados Unidos, cerca del 30 % del PIB, seguramente no quieren incertidumbre en lo que reciben, según muestran las encuestas, aunque les ofrezcan un costo menor de transacción, prefieren la seguridad de lo que reciben a la incertidumbre.

Todo se ve negativo, nada positivo para la economía blanca, según las investigaciones de universidades de Estados Unidos, Inglaterra, el FMI, el Banco Mundial y otra docena como ellos, solamente atractiva para el lavado de dinero y esconder dinero ilícito de narcotraficantes, tratantes de armas y personas y funcionarios corruptos. Pero eso no beneficia a El Salvador.