30 cortos días para remontar

A este día todas las encuestas dan como ganador al candidato de GANA y si bien hay muchos ejemplos de que las encuestas no siempre aciertan o fallan por mucho, todos los que no desean por diferentes razones que ese candidato gane harían bien en creerlas firmemente, asimilar que con el tiempo no se ha remontado en encuestas, sonar fuertemente la sirena de la emergencia y ponerse a trabajar inteligentemente y con tesón para remontar en las urnas el 3 de febrero.

ARENA y la derecha están en una situación similar a la de la primera vuelta de la presidencial pasada, perdiendo pero con tiempo para remontar, habían perdido por 10 puntos en las urnas. El partido había cometido muchos errores en campaña, no lograron una unidad granítica aun con votantes tradicionales, no levantaron el suficiente entusiasmo y no lo levantarían para la segunda vuelta. Entonces sonó la sirena de emergencia y surgieron espontáneamente movimientos que se organizaron para levantar fervor patriótico y movilizar a los que no se movilizaron antes, destacaron los 300, la Hormiga Arenera y unos diez grupos afines que estaban desmotivados, se movieron movilizando gente, inscribiéndolas para cuidar el voto y en la segunda vuelta la diferencia se borró, el TSE le dio el gane por unos pocos miles de votos al actual presidente, muchos sostienen que si la CSJ hubiera permitido abrir las urnas, ARENA ganaba por mucho.

La derecha y ARENA necesitan ese tipo de movilización ahora, si se duermen, pueden despertar el 4 de febrero con Bukele ganando en primera vuelta, se buscarán culpables pero será muy tarde.

No es solamente un tema de movilización de los tibios o descontentos, hay otras cosas que corregir. Los activistas, la JRN por ejemplo, se quedan sin fondos para gasolina, hay poca liquidez para pautar fuertemente y así... de la lista de donantes tradicionales hay unos que han dado muy poco, otros que no han dado nada, algunos porque son duros de bolsa, otros peores, por egos lastimados. Poco patriotismo. Juegan con fuego.

Está más que claro que la Coalición puede ganar con sus votos, Calleja necesita el voto duro y no tan duro de ARENA para ganar. Consecuentemente tiene que hablarle más a ellos, en su lenguaje, diciendo lo que desean escuchar. Cambio de estrategia.

Para ser respetado el león debe rugir y enseñar el colmillo, Carlos debe hacer un poco de eso inteligentemente. Hace falta una campaña más alegre, motivadora, con la marcha de ARENA que tanto entusiasma a sus seguidores sonando, usando los colores, haciendo sentir a los areneros que es uno de ellos y no un outsider distante de sus tradiciones, algo de ellas debe incorporar.

Uno de sus grandes activos es Andrea, que con su dulzura y carisma atrae, ella debiera hablar en público, ya lo hizo y me dicen salió muy bien. Su presencia en spots hablándole a la mujer salvadoreña serían buenos aportes a esta campaña que está en le recta final un tanto rezagada y debe utilizar todos los recursos a su disposición para alcanzar y ganar.

Repito, pautar el triple en radio, más en las radios juveniles y populares, mensajes cortos, contundentes. El Frente ha corregido y lo hace muy bien, los otros lo hacían bien desde antes.

A enrollarse las mangas y trabajar, no es una responsabilidad solamente de Calleja y el equipo de campaña, si perdemos el país perdemos todos.

Queda muy poco tiempo y la Coalición sigue atrás.