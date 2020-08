La pandemia sí que sacudió nuestras vidas. Perdimos seres queridos, trabajos, progreso, empuje. Ganamos miedo, incertidumbre, desconfianza, odio. Los que aún tenemos la dicha de trabajar desde casa, perdimos el apretón de manos, el chambre de pasillo, nuestra indispensable relación de carne y hueso. Ganamos el contacto virtual, bendito seas, Zoom (lo cambiamos por el WAZE). Yo sé, no es lo mismo, pero ¿se imaginan si Covido hubiese pegado en los tiempos del fax?

Nadie se imaginó lo complicado que estarías, 2020. ¡Tan chulo que sonaban los dos veintes! Ahora te chiflamos: Zu Ziiii Zuuuu.

Nadie se imaginó el abrupto frenazo, y 5 meses en 4 paredes. "Así me siento cuando me zampás en la jaula", la lorita Pepita resentida.

Pero se siente, se siente las ganas de echar palante en el ambiente. Se ve, se ve la luz al final de un oscuro túnel; no muy brillante, pero bendita seas, luz.

Saldremos a un nuevo mundo, extraño, distante, amenazante; no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que toca trabajar y empujar para el rumbo del progreso retomar, y ponernos las pilas pues convivir con el virus también nos va a tocar.

Pero antes de la emancipación de las 4 paredes, dejemos grabado lo que la cuarentena dejó en muchos hogares privilegiados:

En 2 patadas aprendimos a trabajar desde casa. Yo no aguanto la rabadilla, culpa de una no apropiada silla, pero full conectado todo el día, y algunas noches, pues aquí no hay tiempo muerto en tráfico ni campanazo de salida.

También nos atrevimos y aprendimos a darle nuestra tarjeta de crédito al Selectos, Hugo, la farmacia, y a la robusta oferta de tanto nuevo emprendedor. Aplausos a quienes aplauso merecen.

Liberamos nuestro cuerpo de zapatos, ropa almidonada, maquillaje, perfume... adoptando un estilo de vida más cómodo (chores, chanclas o chuñas) y menos estresado. Si fueran los 60 fumaríamos monte.

Cabal; menos pulcros, y más peludos, pues nos ponemos los mismos trapos varias veces, y la Gillette se fue de vacaciones con los calcetines.

Lamentablemente, este peace & love es perturbado por el creciente odio; por la maldita corrupción, por las cadenas nacionales más largas, odiosas y mentirosas de nuestra historia, comparables solo con las de Castro y Chávez. ¡Si hasta el traductor menea los brazos encachimbado! Sobrecargas de terror culpa de las cuales pasamos mucha noche en vela y, con el primer estornudo, nos imaginamos contagiados y entubados.

Durante el cautiverio, despertaron muchas cocinas y se activaron muchos gimnasios y bares domiciliares. Los dichosos masticamos más, quizá por los nervios, o por el privilegio de tener una refri en nuestra nueva oficina. Definitivamente, chupamos más.

También aumentó el consumo per cápita de internet, digamos un 100 % por cada persona con acceso; tomamos más vasos de agua y tazas de café... "y rollos de papel higiénico" informa la meque.

Se disparó el consumo de redes, series, videojuegos, y chats de WhatsApp; enorme la demanda de millones de enjaulados en 4 paredes. ¿Se imaginan si Covido hubiese pegado en los tiempos de ANTEL?

5 meses en 4 paredes hicieron que patinara nuestra noción del día y la hora (lo mismo daba un lunes a las 10 que un sábado a las 3). 5 meses sacudiendo, barriendo, trapeando y platos lavando. 5 meses con nuestro instinto de sobrevivencia en máxima alerta, armados hasta los dientes con jabón, mascarilla, alcohol y gel. 2020, año en que las manos consumieron más alcohol que los hígados. Bueno, no las de todos.

De volverse loco, sobre todo aquellos a cargo de cipotes sin DUI. No me puedo imaginar cómo se las arreglaron para educarlos y ponerlos en juicio. Aplausos a quienes aplauso merecen.

La sanidad mental de los cipotes (y el sueño de los padres) se debe proteger, no hablando de política en la mesa, e ignorando la cadena nacional.

¡Ánimos! Somos parte de la generación del doble veinte, la que tendrá la honra de quedar grabada en la historia. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad con nuestro país, con nuestra familia, con nosotros mismos.

Asiesque, a sacarle raja a lo aprendido, a derrotar a Covido, y a salir de nuestras 4 paredes a enfrentar un nuevo mundo, extraño, distante, amenazante. No la podemos regar.