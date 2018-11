67 días a la elección presidencial

Faltan escasos 67 días para la elección presidencial, hay ruido en una campaña diferente por la participación de un candidato con posibilidades que juega con otras reglas, no representa bases establecidas, su plataforma es su persona, no programas ni propuestas, el típico caso del populista que surge cuando hay un descontento con la clase política establecida, la historia está llena de estos casos, de Hitler y Mussolini, a Perón, Fujimori y Chávez entre otros, atraen gente con la vaga promesa de ser diferentes al statu quo, despiertan entusiasmos viscerales, no racionales. Cuando uno de estos ha llegado al poder, los resultados han sido desastrosos.

Conversando con jóvenes de clase media, educados, 35 a 40, cayó en política, uno de ellos, no muy intelectual ni lector, me dijo alegremente: quiero contarle que yo iba a votar por Bukele, pero después de lo que ha ido saliendo, decidí que no, votaré por el que siempre he votado.

Me sorprendí, me parecía que no era el perfil Bukeliano a primera vista, intrigado le pregunté por qué alguien como él habría considerado a NB. Que si estaba enterado por los medios que la mayoría de gente sensata considera que no está capacitado para gobernar y que adicionalmente muchos lo consideran es un gran peligro para el desarrollo democrático del país, por sus características de populista, con fuertes rasgos narcisistas y absolutistas, mostrados en cargos públicos en las dos alcaldías que presidió, en ambas se saltó la institucionalidad (los votos del concejo municipal) para hacer negocios y en los otros señalamientos que se le hacen se pasó la institucionalidad por debajo de la chistera. Respondió que no está tan informado como yo, pero que ya le había llegado esto y por eso estaba rectificando. No se necesita estar superinformado, le dije, basta seguir los medios.

El joven del cuento me dijo que creyó que era tiempo de cambiar, porque el FMLN y ARENA habían robado. Le dije que me señalara los casos, y hablando de Saca, que si él consideraba que fue corrupción de ARENA o era Saca para sí y fundar GANA (en que ahora milita Bukele) en su sueño de perpetuarse en el poder y el dinero. Dubitativo me dijo: bueno, si ahora es de GANA y dicen que Bukele está de la mano con los Saca.

Pronto se llegó a la pregunta de cualquier conversación política: ¿Quien ganará? Si ARENA es el que tiene más probabilidades, ¿puede ganar en primera vuelta? Si hay una segunda ¿pactará el FMLN con Bukele?

En este tema, la mayoría de gente que conozco, excepto los hard fans Bukelianos, incluso partidarios antiguos de GANA, expresan que creen que ARENA sale con el triunfo, pocos consideran que en primera vuelta, 30 % diría yo. Aun altos dirigentes del FMLN piensan que Calleja gana.

En este tema hay dos teorías: una es que el FMLN comprende que Bukele se nutre de sus militantes y que de ganar, quedarían reducidos a la mínima expresión, que se quedaría con sus bases. Casi la muerte.

La otra teoría es que hay división en sus filas, que las FPL no lo apoyarían pero el ala de negocios del PC, et al Merino, Reyes sí. A quienes les gusta la teoría conspirativa algunos analistas de fuera sostienen que Bukele es alfil de Cuba, el Chávez de El Salvador, que ha militado en el FMLN 9 años en preparación.

Juzgue usted, lector, y veamos qué sucede.